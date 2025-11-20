11月18日の日中局長級協議の後、中国側の局長がポケットに手を入れて話す一方、日本側が頭を下げているかのようなシーンが撮られました。これが中国側のメディアで繰り返し報道されていますが、中国側が意図的に撮らせた可能性が出ています。

■取材規制は非常に厳しいはずが…今回は“異例の対応”に

中国・北京支局の近藤記者に、当時の状況などについて話を聞きました。



北京支局・近藤記者：

「日中の局長級協議から一夜明けた19日、中国メディアは協議をめぐる中国側の厳しい受け止めを繰り返し報じています。中国国内では18日の協議終了後、外務省の金井アジア大洋州局長が、ポケットに手を入れた中国外務省の劉勁松アジア局長に、頭を下げるような様子を取り上げた映像が、SNSなどで拡散されて話題になっています。





この映像について、木原官房長官は19日朝の会見で「日本側と調整されない形でプレスアレンジが行われた点について、中国側にしかるべく申し入れを行った」と述べました。



一方、中国側の新華社通信の記者のSNSには「寒いから、握手には適切でない」と中国側の局長が説明したと書かれています。更に「この日の北京は寒く、ここ数日の日中関係は更に寒い」とも書かれています。