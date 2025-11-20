ヤマハ発動機は2025年11月19日、交換式のバッテリーを採用した電動スクーターの「JOG E」（以下、ジョグE）を、12月22日より東京・大阪地域で先行発売すると発表しました。

【外観も一新！】これが電動になった「ジョグ」です（写真で見る）

原付一種モデルとなるジョグEは、動力用電源にホンダ製の交換式バッテリー「Honda Mobile Power Pack e:」（以下、モバイルパワーパック）を、ヤマハの2輪車として初めて採用しました。1充電当たりの走行距離は53km（30km/hでの定地走行）と公表していますが、充電切れの際は交換ステーションでバッテリーごと交換でき、実質的に充電の待ち時間が発生しないのが特徴です。

今回は車体のみの先行販売という形式をとっており、バッテリーの交換など実際の運用には、バッテリーシェアリングサービスの「Gachaco（ガチャコ）」との契約が別途必要です。また、同サービスの拠点は2025年現在、東京都（42か所）と埼玉県（2か所）、大阪府（7か所）の3都府県にあるため、まずは東京都と大阪府の一部店舗でのみ取り扱う計画です。

ジョグEの車体サイズは全長1795mm×全幅680mm×全高1140mm、シート高は740mmとなっています。駆動用モーターは後輪に内蔵する「インホイール」タイプで、2.3psの最高出力を発揮します。

先行販売価格は税込み15万9500円。電動原付としてはかなり安い価格ですが、前出したガチャコの利用を想定し、バッテリーを付属しないためです。なお、2026年後半にはバッテリーと充電器がセットの通常販売も予定しています。