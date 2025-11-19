ロッテリア、“あまおう”や“とちあいか”を使用した期間限定スイーツなどが登場の「苺フェア」を開催
ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、11月26日から期間限定で、「苺フェア」を開催する。同フェアでは、“あまおう”や“とちあいか”を使用したスイーツなど、苺づくしの4品を発売する。
「〜ベリーマカロン付き〜 ごろっと苺パフェシェーキ」は、“あまおう”の果汁入りシロップを使用したシェーキに、口どけの良いホイップクリームや苺の果肉がごろっと入ったソース、ベリーマカロンをトッピングしたスイーツ。濃厚な甘みと酸味のバランスが絶妙な“あまおう”ならではの味わいを存分に楽しめる、パフェのようなシェーキに仕上げた。また、フェア限定フレーバーとして「シェーキ あまおう苺」も販売する。
「苺ミルクパイ」は“とちあいか”のピューレを使用した苺クリームと練乳クリームの二層のフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだワンハンドスイーツ。“とちあいか”の濃厚な甘みと練乳のコクがマッチした、リッチな味わいを手軽に楽しめる。
「ディップチュロ ごろっと苺」は、苺の果肉がごろっと入ったソースとホイップクリームに、サクッともちもち食感のチュロをディップして楽しむスイーツ。
ぜひこの機会にロッテリアの「苺フェア」を楽しんでほしい考え。
［小売価格］
〜ベリーマカロン付き〜ごろっと苺パフェシェーキ：490円
苺ミルクパイ：250円
ディップチュロ ごろっと苺：290円
シェーキ あまおう苺：290円
（すべて税込）
［発売日］11月26日（水）
ロッテリア＝https://www.lotteria.jp