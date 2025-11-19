

「超大盛りスーパーカップ2.0倍 節の一撃 鬼辛みそラーメン」

エースコックは、12月15日から、「超大盛りスーパーカップ2.0倍 節の一撃 鬼辛みそラーメン」を発売する。

「スーパーカップ」ブランドから辛さと鰹の旨みが食欲をそそる鬼辛な味わいが登場する。食べごたえを極めた超大盛り120gのめんに、鰹節粉×唐辛子の辛節ふりかけをかけて仕上げる濃厚味噌スープが絡む、冬の食欲を盛り上げる一杯となっている。

超大盛りで鬼辛い、冬の食欲を盛り上げる超大盛りスーパーカップを開発した。しっかりと食べごたえを感じられる超大盛りの120gのめんに、香味野菜の風味を利かせた味噌ラーメンスープが絡む一杯とのこと。別添のふりかけを加えることで、辛さと鰹の旨みが食欲をそそる鬼辛な味わいに仕上げた。

「超大盛りスーパーカップ2.0倍 節の一撃 鬼辛みそラーメン」は、適度な弾力のある角刃のめん。程良い味付けをし、スープと相性良く仕上げた（湯戻し時間：3分）。ポークをベースにジンジャーやガーリックなどの風味を加えた味噌ラーメンスープ。別添のふりかけを加えることで、辛さと鰹の旨みが食欲をそそる鬼辛な味わいに仕上げた。かやくはねぎを加えて仕上げた。

パッケージは、メニューと調理写真を大きくあしらい、商品特長とおいしさを明快に訴求したデザインとなっている。

［小売価格］348円（税別）

［発売日］12月15日（月）

エースコック＝https://www.acecook.co.jp