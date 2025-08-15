日本各地の辛くてうまいものを巡るエースコックの「辛旅」シリーズの夏の新商品として、北海道・登別のご当地調味料「えんまのなみだ」を使った「辛旅 えんまのなみだ入り 札幌うま辛味噌ラーメン」が2025年8月に登場したので、買ってきて食べてみました。辛旅えんまのなみだ入り札幌うま辛味噌ラーメン | エースコック株式会社https://www.acecook.co.jp/products/003129/「えんまのなみだ」は登別のご当地フード「登別閻魔や