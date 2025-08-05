エースコックが“たこ焼きを焼そばにする”という、ありそうでなかった一手を繰り出してきました。8月4日発売の新商品、その名も「大阪たこ焼き味 焼そば」。メーカー希望小売価格は256円（税抜）です。これは試すしかないでしょう……！【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■新開発した「たこ焼き風具材」入り！気になるお味は……？大阪に本社を構えるエースコックが、“大阪らしさ”にこだわって作った今回