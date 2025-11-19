「反則でお綺麗」「超美しい」女子サッカー部出身のアナウンサーがユニフォーム姿で日本代表を応援
静岡朝日テレビ(SATV)アナウンサーの白木愛奈さんが18日に自身のインスタグラム(@shiraki_mana)を更新し、日本代表の試合を現地観戦したと報告した。
日本は同日に国立競技場で行われたキリンチャレンジカップ2025でボリビア代表と対戦。MF鎌田大地、FW町野修斗、MF中村敬斗のゴールにより、年内ラストマッチを3-0の快勝で飾った。
白木さんは「サッカー日本代表、ボリビア戦勝利しました!!! またもや観戦してきました 今度は高校時代の女子蹴球部の同期と!」と綴り、ユニフォーム姿のソロショットや同期とのツーショットを投稿している。
さらに「すごくいい試合で、現地で見られてよかったです! 5月にあったエスパルスの試合以来の国立競技場でした」と振り返り、サッカー経験者ならではの感想も記した。
「プレーを見ながら、あのトラップしたい〜、速いパス出したい〜と2人で日本代表をリスペクト 初蹴りまで、日々の鍛錬を頑張ります笑」
コメント欄では「やはり勝利の女神!!」「ちょっと!!可愛すぎる!!!」「超美しい」「反則でお綺麗」「めっちゃ可愛い」「綺麗素敵美人完璧女神モデル過ぎてノックアウト」「ユニフォーム姿が可愛く似合ってます」と称賛の声が続々と上がった。
