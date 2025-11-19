山梨県早川町で９月にオープンした町内初のコンビニ店が好調だ。

人口わずか８００人超の町で、多い日は１００人以上の客が訪れるといい、「日本一人口の少ない町」を活気づけている。その人気の秘密は「お弁当」だという。開店から２か月が過ぎた店を訪ねてみた。（次井航介）

「調味料もお菓子もほしいと思った時にすぐ買えて、役立っています」

１４日昼、同町保の「ヤマザキＹショップ麓の直売所」を訪れた同町草塩の飲食業の女性（７４）は商品を選びながら、笑顔をみせた。

９月８日のオープン以来、すっかり店の常連で、「調味料など料理に使うものをよく買いに来る」といい、この日も油やしょうゆを買い込んでいた。

コンビニ店を運営する一般財団法人「南アルプスふるさと活性化財団」の湯村進一事務局長（５１）によると、開店当時から約１０００種類ほどの商品を店頭に並べ続けてきた。

人気が高いのは食品類だ。これらの販売には特に力を入れており、目に留まりやすい場所に商品を配置するなど「お客さんが手に取りやすい環境」を考えた店舗運営に取り組んでいる。

想像以上だったのはお弁当の売れ行きで、幕の内弁当やハンバーグ弁当など、どこにでもあるお弁当が毎日、飛ぶように売れている。

コンビニ店のオープン前は、近くのコンビニ店やスーパーに行くには、車を使っても１時間近くかかることもあった。湯村さんは「高齢者の多い町では、簡単に食べられるお弁当が貴重な存在になっている」と打ち明ける。

◇

その人気ぶりに、ヤマザキの担当者らから「曜日や時期に応じて発注量を変えたほうがいい」とのアドバイスを受け、今では開店時の１・５倍ほどの仕入れ量となる日もあるという。

当初は１か月の売り上げ目標を約３００万円に設定していたが、こうした効果もあり９、１０月は目標額を上回る売り上げを達成した。

ただ、１１月に入り、売り上げは徐々に落ち始めている。開店当時の「物珍しさ」も落ち着いたことに加え、車のない高齢者が大半を占める町で、気温の冷え込みが厳しくなったことで外出控えが顕著になったことも要因とみられている。

同法人では、客足を維持しようと、期間限定の値引きセールや、町民向けにチラシを配るなどしているほか、ヤマザキが手がける限定商品を積極的に店頭に並べるなどの対応を取っているといい、湯村さんは「この町で長く店を続けていくには壁もあると思う。売り上げを残すために案を出し合いながら、地域に根付いたコンビニ店を目指していきたい」と話している。

デニッシュメロンパンや大福も人気

早川町初のコンビニ店で、町民らに人気の商品は何なのか。お店に聞いてみた。

店の主力商品であるお弁当類の中でも、特に売れるのが「おかず幕の内弁当」＝〈１〉。昼夜を問わず買いに来る客が多いといい、昼の間になくなってしまうこともある。

Ｙショップのみで扱う限定商品も好評だ。お客さんたちがこぞって買っていくのが「デニッシュメロンパン」だ＝〈２〉。

町民の大半が高齢者の町で、売れ行き好調なのは「大福」＝〈３〉。同店では、全国のＹショップの中でも上位の売り上げを記録しているという。