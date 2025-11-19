リアルアシストは、韓国のポータブルオーディオ・アクセサリーメーカーDIVINUSのイヤーピース「PRISM」に、新サイズのMLと、全サイズを1ペアずつ同梱した「PRISM FULL」を11月22日に発売する。ラインナップは、PRISM WIDE BORE ML(1セット)が1,800円、S／MS／M／ML／Lの5サイズを各1ペアずつ収めたPRISM WIDE BORE FULLが6,970円。

今回の「PRISM」は、より高い密着感と快適性を狙った液状シリコーン素材を採用し、さらにWIDE BORE構造を組み合わせたハイグレードモデル。

素材には、乳幼児向けの哺乳瓶口にも使われる液状シリコーンを採用。皮膚への安全性と高い密着性を両立し、水洗いにも対応することで、イヤーピースとして衛生面の管理もしやすいとしている。また、「DEEPER CENTER」と呼ばれる構造により、重心を耳道に近い位置に深く配置。低域表現と装着時の安定性を高めるとともに、遮音性の向上にもつなげた。

音響面では、VELVETシリーズでも評価の高いWIDE BORE設計を継承しつつ、スピーカー構造から着想を得たというボア形状を採用。ボア径を広く取ることで、超高域から高域までの伸びを最大限に引き出し、サウンドステージの広がりや情報量の豊かさを狙っている。

サイズ展開は、S(径11mm)、MS(径11.8mm)、M(径12.4mm)、ML(径13.2mm)、L(径14mm)の5種類。今回新たにMLサイズが追加され、より細かなフィッティングが可能になった。なおPRISMシリーズは欧米市場も意識したやや大きめのサイズ設計となっており、Lサイズは一般的なイヤーピースのLよりも大きめだという。

対応ノズル径は4～6mmを想定。ノズルの形状や材質、計測方法によっては適合しない場合もあるとしている。