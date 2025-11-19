欧米で広がる“トラッド・ワイフ”現象。昔ながらの「専業主婦」風な生き方を望む女性が増えているという。ニュース番組『わたしとニュース』では、この現象について漫画家の瀧波ユカリと考えた。

欧米で広がる「トラッド・ワイフ」現象

高市総理の発言をきっかけに、ワークライフバランスに関する議論が過熱した日本。一方、女性の社会進出で先を行く欧米で巻き起こっているのがトラッド・ワイフ旋風だ。トラッド・ワイフとは、伝統的な妻（トラディショナルワイフ）の略。1950年代に浸透した家事にいそしみ、夫に尽くす専業主婦の価値観が2025年の今、見直されている。

インフルエンサーのエイミーさんは、トラッド・ワイフとして自らの日常をInstagramで発信。子育てや庭で優雅にティータイムを過ごす様子など、ゆとりのある生活ぶりを紹介している。SNSでは、昔ながらの主婦のイメージを追求するインフルエンサーが次々と現れ、家庭と仕事の両立に疲れた女性から共感の声が集まっている。今年、イギリスのケンブリッジ辞典に新語の1つとして追加されるほど注目されているトラッド・ワイフ。

ただ実際は、夫に忠実に従い、家事に時間を費やす生活そのものに魅力を感じている女性は、それほど多くはないのではないかと、跡見学園女子大学の石崎裕子准教授は指摘する。

「トラッド・ワイフは確かに従順で古き良き時代の主婦像を体現しているのかもしれないが、でもある意味、SNS上の中で、動画の中で、これこそが女らしいみたいなイメージを作り出しているのではないか。だから、一種のアイコンなのかなと思う。動画の中でインフルエンサーとしてのもう1人の私を持っているわけではないか。本当に従順なのであれば、インフルエンサーになること自体しないのではないか」（石崎裕子准教授）

ファッションやライフスタイルなど、惹かれるポイントは人それぞれ濃淡があると石崎准教授は分析する。

「古いものにキラキラしたものをまぶしただけ」

では、日本の場合はどうだろうか。男女共同参画局がライフコースの希望を分析したところ、結婚、育児と仕事の両立を望む女性の割合が最も高くなったという。家庭と仕事の両立はしたいけれど、重くのしかかる負担にモヤモヤする現実。日本も欧米のトラッド・ワイフ旋風に追従する時代がやってくるのだろうか。

昔ながらの「専業主婦」風な生き方を美化する“トラッド・ワイフ”現象を瀧波氏はこう語る。

「言葉は新しいが、要は専業主婦のリブランディングということだ。そういう50年代の時のファッションを引っ張ってきて、日本でいうレトロなファッションが再評価されるような感じで、キラキラにコーティングして発信している。その発信しているインフルエンサーの人たちは、厳密に考えたらトラッド・ワイフではない。発信することで、もしかしたら何か利益を得たり、トラッド・ワイフを副業にしている人ではないか」

「もしこれを見て憧れてやるとしても、夫がすごく稼いでいて、時間の余裕がある人じゃないとできない。だったら自分は選べないじゃんって思う。結婚相手の経済状況、子どもの数などの生活スタイル。親の介護とかもあったら、もうやっていられない」

男性が外で働く、女性が家を守るという“トラッド・ワイフ”式の性別による役割分担については…。

「トラッド・ワイフは、女性だけに限定する必要はない。ニューハズバンドのように男性が主夫をするコンセプトであってもおかしくないはず。なので、隠されているのは、家父長制への回帰。それにキラキラをまぶすことで見えにくくしていて、結局、男性が働いて、女性が家庭に入って、妻は夫に従うものという価値観をそのまま持ってきているだけだから、新しいと言われても、古いものにキラキラしたものをまぶしただけと思ってしまう。実際、専業主婦をやっている人は今も昔も変わらずいるのを、キラキラにすることで新しく見せているだけ。ほとんどの人は、普段子育てと家事をやっていたら、あれ（優雅な暮らしぶり）をやっている余裕はないのでは」

