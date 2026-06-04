「エンジニアやコンサルタントのジュニアポジションは、すでにAIに奪われ始めている」。生成AIの進化がホワイトカラーの職を脅かす中、独自の視点と行動力で時代をサバイブする人物がいる。東京大学理科一類を卒業後、外資系企業でエンジニアとして働き、現在は再受験を経て東京大学医学部に在学中のインフルエンサー、Saki氏だ。同氏は、生成AIの台頭によって一部の職業が苦境に立たされる一方、人間特有のスキルや「ストック