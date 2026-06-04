キャバクラ嬢でインフルエンサーの、ゆいぴすさんが2026年6月3日にXを更新。糖尿病の治療薬である「マンジャロ」をダイエット目的で勧めていた問題について謝罪した。「発信が薬機法上の問題を含むものであった」発端となったのは、ゆいぴすさんが出演しているキャバ嬢オーディション番組「LAST CALL」で、挑戦者にマンジャロを勧めたこと。その流れから番組MCで実業家の溝口勇児氏が、ゆいぴすさんが公式アンバサダーを務めるマン