アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン

女子ゴルフの米ツアー・アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカンは現地16日、米フロリダ州ペリカンGC（6349ヤード、パー70）で最終日が行われ、ブルック・マシューズ（米国）が12番でホールインワンを達成。超高級車ランボルギーニの2年間リース権を獲得し、「人生で最もクレイジーな瞬間」と大喜びした。

143ヤードの12番パー3。マシューズが9番アイアンで振り抜いたボールはグリーン上のピン手前に着弾。ラインに乗ると、そのままカップに吸い込まれた。ギャラリーからは大歓声。自身も口をあんぐりとさせ大喜び。同組で回っていた西村優菜からもハイタッチの祝福を受けた。

LPGA公式サイトは、「ブルック・マシューズ、初ホールインワン＆2年間のランボルギーニのリース獲得、ツアー出場権も―アニカでのご褒美」との見出しで記事を掲載し、マシューズのコメントを紹介。「正直言って、人生で最もクレイジーな瞬間だったと思う」と快挙を振り返った。

さらに、「左の丘でワンバウンドしてカップイン。今でも信じられないわ。人生初のホールインワンだったから本当に特別な瞬間だった」と歓喜した。マシューズは14番でもイーグルを奪取。「何が起こってるの？」「これからまだ何ホールか回らないといけないなんて信じられない」と、気持ちを落ち着かせるので精いっぱいだったと明かした。

マシューズはこの日、2イーグル、3バーディー、2ボギーの65で回り、9位で大会を終えた。



（THE ANSWER編集部）