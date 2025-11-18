「カラバリ多くて決められない」人へ！【ユニクロ】ユニ女が選ぶ「おすすめトップスカラー」

スフレヤーンやミラノリブ、メリノのタートルやクルーネック……【ユニクロ】の人気アイテムは、カラバリが豊富すぎていつも決められない！ なんて人も少なくないはず。その悩み、週5でユニクロを着るマニアライターにまかせて。今回は、ユニ女の筆者が「これは使える！」と太鼓判を押すカラーをピックアップ。店頭で実際に見て、着回しやすさとトレンド感の両方を意識した色を厳選しました。

ふんわりスフレヤーンセーターは秋らしいこっくりオリーブを

【ユニクロ】「スフレヤーンクルーネックセーター」\3,990（税込）

まるでお菓子の“スフレ”のようなふんわり感が魅力のクルーネックセーター。今季最初に目に留まったのは、こっくりとした色味の「57オリーブ」です。派手すぎない、でも落ち着きすぎない絶妙なこなれカラー。秋冬らしい色味と素材感で、コーデに1点投入で一気に季節感をアップできます。

デイリーコーデに活躍するミラノリブは最旬ブラウンを

【ユニクロ】「ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター」\3,990（税込）

ハリのあるミラノリブニットできちんと見え、でもスウェットのように楽に着られるのが魅力のミラノリブセーター。洗濯機OKなので、登場回数もつい多くなるお気に入りセーターです。今季はやっぱり、トレンドカラーの「38ダークブラウン」をゲット！ ブラックやグレー、オフホワイトのボトムスとも合わせやすく着回し力抜群です。

メリノリブタートルはお目立ちカラーのオレンジを

【ユニクロ】「メリノリブタートルネックセーター」\2,990（税込）

極細のメリノウール100%ならではの、美しい光沢感や発色の良さが魅力のタートルネックセーター。今季は今までなかったような鮮やかな「26オレンジ」が登場！ 1枚で主役にするのはもちろん、ダークトーンになりがちな冬コーデの差し色にもぴったりです。上からジャケットを羽織ったり、ジャンパースカートやシャツのインナーにするのもあり。コーデにプラスワンで、グッと新鮮にアップデートできるお目立ちカラーです。

メリノクルーネックは洗練感のある鮮やかブルーを

【ユニクロ】「メリノクルーネックセーター」\3,990（税込）

極細メリノウールのクルーネックセーターは、上品なツヤと滑らかな肌触りが魅力。中でも一際店頭で目立っていたのが、綺麗な発色の「67ブルー」でした！ 大人コーデの差し色にも使いやすい洗練カラー。グレー・ホワイト・ブラックとさまざまなボトムスと着回しやすいのも嬉しいポイント。ワードローブに加えるだけで、冬の着こなしに鮮やかなアクセントをプラスできます。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子