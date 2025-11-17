東大阪大（大阪府東大阪市）が、短期大学部介護福祉学科の２０２５年度の留学生入学試験で、仲介会社から紹介された受験生を優遇して合格させていたことが、同大学の第三者委員会の調査でわかった。

第三者委は「差別的な取り扱いで、公正とは認められない」とし、この影響で不合格となった２人について「遡って合格を検討すべきだ」と指摘している。

同大学は１３日、文部科学省に調査報告書を提出し、１７日、ホームページで公表した。報告書によると、同大学を運営する学校法人「村上学園」は、仲介会社と入学希望者の紹介に関するコンサルティング契約を締結。学科長が同社紹介の外国人と、募集要項に記載がない入試前の面談を行い、学費の支払い能力などを確認していた。

入試は昨年１０月〜今年３月に計６回行われた。１月の試験では３９人が出願。同大学は１００点満点中６０点以上の２７人を合格とした一方、５０点以上６０点未満の８人については、同社紹介の６人を優先して合格、残る２人を不合格とした。

７月に情報提供を受けた文科省が同大学に事実関係の報告を要求。同大学の回答内容が不十分だとして、第三者委の設置を求め、９月から弁護士３人が調査していた。

同大学の中村光男学長は取材に対し、「文科省と今後の対応を協議し、しかるべきタイミングで取材に応じる」と語った。仲介会社は「担当者がいない」とし、取材に応じなかった。