韓国中部、大田にある大手防衛企業の工場で1日、何らかの原因で爆発が発生し、5人が死亡する事故があり、消防が逃げ遅れがないか確認を急いでいます。事故現場の近くで撮影された映像では、大量の煙が立ち上っています。韓国の消防によりますと、1日午前11時頃、韓国中部、大田にある大手防衛企業「ハンファエアロスペース」の工場で爆発が起きました。この事故で5人が死亡したほか、2人がケガをしました。ケガ人のうち1人は重いや