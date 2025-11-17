和歌山城の中に広がる国の名勝「西之丸庭園（にしのまるていえん／通称 紅葉渓庭園）」が、紅葉の美しい季節を迎えます。

江戸時代のはじめに紀州徳川家の初代・徳川頼宣によってつくられた池泉回遊式の庭園で、秋になると赤く色づいた紅葉が池に映り込む“逆さもみじ”が絶景！

庭園内の茶室「紅松庵(こうしょうあん)」では、紅葉と抹茶を一度に楽しめます。

和歌山城「西之丸庭園（紅葉渓庭園）」秋の見どころ

名称：名勝 西之丸庭園(通称：紅葉渓庭園)

所在地：和歌山城公園内(和歌山市一番丁3)

開園時間：9時00分〜17時00分（最終入園は16時45分）

料金：入園無料

休園日：12/29〜12/31

ベストシーズン：11月下旬〜12月上旬(例年)

「西之丸庭園」は、静かに和の風情を感じられる人気の観光スポットです。

ゆったりとした時間が流れる庭園で、秋ならではの美しい景色を楽しめます。

四季を映す水辺の庭園美と、秋に染まる西之丸庭園

西之丸庭園は、内堀を池に見立てた独特の構造が特徴。

秋は通称「紅葉渓（もみじだに）庭園」と呼ばれるにふさわしく、トウカエデやイロハモミジなどが色づき、紅葉と石垣、白壁が織りなす絵巻のような美しさを見せます。

赤く色づいた紅葉が池に映り込む“逆さもみじ”は、訪れる人を魅了します。

庭園の中心にある池には、釣殿風の「鳶魚閣(えんぎょかく)」や舟形の「御舟石」が配置され、紀州産の青石を用いた石組が彩りを添えており、和歌山の歴史と風景を一度に楽しめます。

茶室「紅松庵」で味わう、秋のひととき

営業時間：9時00分〜16時30分(最終入場 16時00分)

料金：

呈茶 生菓子＋薄茶一服：600円呈茶 干菓子＋薄茶一服：500円

休業日：12/29〜翌年1/3

庭園北側にある茶室「紅松庵」は、苔むす庭と紅葉の風景が窓いっぱいに広がり、まるで一幅の絵画の中にいるようなひとときを楽しめます。

提供される抹茶と地元和歌山の和菓子(有料)は、上品な味わいで、庭園散策の小休憩にもぴったり！

秋には、真っ赤に染まる木々を借景に、静けさの中でお茶を味わう格別の体験ができます。

「和歌山城 〜光の回廊〜」とのコラボレーション！

開催期間：通年

開催時間：日没〜午後11時まで

入場料：無料 (天守閣入場料：大人410円、小人200円／土曜は小中学生無料)

西之丸庭園を起点に、城内を巡る「光の回廊」が広がり、紅葉と光が重なり合う幻想的な景色が和歌山城を包み込みます。

昼は鮮やかな紅葉、夜はライトアップの輝きと、昼夜でまったく違う表情を楽しめるのも魅力です。

和歌山城「西之丸庭園（紅葉渓庭園）」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 紅葉が池に映り込む“逆さもみじ”が楽しめる！和歌山城「西之丸庭園（紅葉渓庭園）」秋の見どころ appeared first on Dtimes.