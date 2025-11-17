道の駅“怒り”の「電気ぜんぶ消します！」徹底対策に反響殺到！ 「逮捕しろ！」「どんどんやれ」 休憩所が「走り屋集会所化」で“迷惑行為”多発 「完全消灯」対策を開始 岡山

駐車場「照明全消し」徹底対策に反響の声

国土交通省 岡山国道事務所は2025年11月14日、道の駅「笠岡ベイファーム」において、迷惑行為に対する異例の対策を実施しています。

SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

道の駅「笠岡ベイファーム」に集結したバイク（画像：国土交通省）。

【画像】えっ…!? これが「迷惑走り屋」が集結した道の駅の様子です

道の駅「笠岡ベイファーム」は、岡山県最西である笠岡市にあります。2011年に開業し、国道2号の「笠岡バイパス」沿いの笠岡湾の広い干拓地に位置しています。

国道2号の本線からは離れたところにあり、また笠岡バイパスもほとんどが未開通であることから、決して便利な場所ではありませんが、瀬戸内海や笠岡牛などのグルメが豊富で、敷地内の広大な花畑には、菜の花やひまわり、コスモスなど、四季折々の花が植えられ、これを見に来る人もいるなど、ひとつの観光・立ち寄りポイントになっています。

設備も整っており、駐車場は126台（さらに臨時で110台）を用意。休憩所は24時間利用でき、夜間には山陽地域を走行する大型ドライバーなどの貴重な休憩スポットになっています。

しかし、この充実した設備は諸刃の剣となりました。深夜になると、クルマやバイクなどが集結し、「走り屋スポット」あるいは「ミーティング場所」といった様相に。大声で騒いだり、爆音を轟かせる輩が来るようになりました。

同事務所は「迷惑行為が散見されており、市役所や警察を始め、周辺地域の方からやインターネット上でも意見が寄せられています」としており、周辺住民に多大な迷惑がかかっていることを苦慮しています。

発表資料の画像では、金曜日の23時に駐車場に多数のバイクが集結。ミーティングなのか、バイクの見せ合いっこや自慢大会なのかはわかりませんが、一般利用者からすると威圧的で近寄りがたい雰囲気です。

なお、2023年7月には、注意喚起として駐車場の照明を「減光」、つまり暗くする対策をしてきましたが、それでも改善が見られませんでした。

ついに業を煮やした道の駅は、より厳しい対策「照明の全消灯」です。

ブラックアウトさせれば、バイクやクルマ仲間と自慢大会や見せ合いっこはできませんし、面と向かって駄弁ることも難しくなります。こうした行為をするために来た連中は、最も有効な対策といえます。

照明は22時以降に全消灯し、警告看板の設置や、関係機関と連携した違法車両の取締りも実施する予定です。

同事務所は「道の駅利用者が安全で安心して休憩できるよう、また、近隣にお住まいの方の安心な暮らしを目指し、関係機関が連携し迷惑行為対策に取り組んで参ります」としています。

いっぽうSNSなどには、こうしたマナーやモラルのない連中に対し、厳しい視線が注がれています。

「自分で自分の首を絞める」「こうやってどんどん自分たちで居場所を無くしていくんだよ」など、自らの過ちによって肩身が狭くなっている現状を指摘するコメントは枚挙にいとまがありません。

また、「一部のルールやマナーを守らない輩のために使えなくなったりいろんなことが不便になることがある」「本当に休息を必要としている人達にとって大迷惑な話ですね」「こうやって、便利なものが便利でなくなって行くのですね」など、一部の迷惑客によって一般利用者が不便を強いられていることに不満を持つ声も。

さらに、「アホが集まってたからなぁ…他でもどんどんやればいい」「逮捕すれば？」「暴走族とかと同じ対処でいいんじゃない」「もっと厳しくてもいい」「警察のパトロールちゃんとしろ！」「バンバン厳正に粛々と処罰できんの？」など、より厳しい対策が必要だとする意見も多く寄せられています。

ちなみに、広島県内の国道2号にある道の駅「西条のん太の酒蔵」でも、2024年12月に迷惑行為が多発していることから、駐車場の全消灯や減速バンプの設置、監視カメラ録画による警察への情報提供などを実施しています。