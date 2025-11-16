この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

最も重要な利益がコレ！「倒産させないプロ」が会社が生き残るために必要な利益剰余金の金額を教えます！

「最も重要な利益がコレ！『倒産させないプロ』が会社が生き残るために必要な利益剰余金の金額を教えます！」と題したYouTube動画で、倒産させないプロこと市ノ澤翔さんが、自身の経営ノウハウを惜しみなく語った。動画冒頭、市ノ澤さんは「これが理想の利益剰余金の金額です。知らないままだと、最悪会社終わっちゃいますよ」と警告。「数多くの会社を倒産のピンチから救った」実績を持つ市ノ澤さんが、決算書のどの指標が“命綱”になるのかを力説した。



利益剰余金は、BS（バランスシート・貸借対照表）の純資産の部に登場する重要な項目。市ノ澤さんは「利益剰余金は会社の体力ゲージであり、これが少ないと一度の赤字で即座に経営が立ちゆかなくなります」とその重要性を解説。特に中小企業の場合、自己資本比率が10％以下だと銀行評価は0点の“危険水域”。逆に「利益剰余金が60％あれば銀行評価で最高点になります。潰れない会社を作るには絶対に外せない指標です」と熱く語った。



動画では「現金（キャッシュ）は固定費の6カ月分以上、超理想なら2年分あると超安全」としつつも、「利益剰余金（自己資本比率）は理想を言えば60％を目指してほしい」と基準を提示。市ノ澤さんは、「多くの会社は利益剰余金が少な過ぎて、銀行からお金を借りられないリスクを抱えている。借り入れに頼る会社は、貸し渋りや返済圧力一つで“現金が消える危険”もありますよ」と警鐘を鳴らした。



利益剰余金を効率的に積み上げるには「とにかく本業で利益を出すしかない。本業の利益がPL（損益計算書）を通して内部留保に入る仕組みを、経営者自身がよく理解することが最大の防衛策」だと説明。さらに、「節税や事業承継だけを意識して利益を抑えつづけると、会社がずっと弱いままで成長も望めません。まずはどこを目指すか、ゴールを明確にしてから利益剰余金の管理を」と強調した。



最後に市ノ澤さんは「税金払いたくないとか、そういう気持ちは分かるが、それでキャッシュ不足になって倒産したら本末転倒。まずは潰れない強い会社を作ってから戦略を考えましょう」とアドバイス。「自社の利益剰余金を必ずチェックして、今日から強い財務状態を築いてほしい」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。