¡Ú¤Ð¤ó¤¨¤¤½½¾¡¡Û½Å¾Þ2¾¡¤Î¥¤¥ó¥Ó¥¯¥¿¹æ¤¬»àË´
¡¡11·î15Æü¤Ð¤ó¤¨¤¤½½¾¡¤Ï¡¢½Å¾Þ2¾¡¤Î¥¤¥ó¥Ó¥¯¥¿¹æ¡Ê²´9¡Ë¤¬12Æü¤Ë»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ÇÏ¤Ï2022Ç¯´ä¸«ÂôµÇ°¡ÊBG2¡Ë¡¢2023Ç¯¤Ð¤ó¤¨¤¤½½¾¡¥ª¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯ÇÕ¡ÊBG2¡Ë¤òÀ©¤·¡¢ÄÌ»»183Àï26¾¡¤òµó¤²¤¿¼ÂÎÏÇÏ¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Êµ¤À¤È°ÂÄê¤·¤¿³èÌö¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¾°æ¹ÀÊ¸Ä´¶µ»Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¼ã¤¤»þ¤Ï·è¤·¤Æ¶¯¤¤ÇÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÇÏ¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢²¿ÅÙ¤â½Å¾Þ¤Ë¤â½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÇ¯¤ÏÁö¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼ï²´ÇÏ¤Ë¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥Ó¥¯¥¿¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÇÏ¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ü¥¤¥ó¥Ó¥¯¥¿¡Ê²´9¡Ë
Ä´¶µ»Õ¡§¾¾°æ¹ÀÊ¸¡Ê¤Ð¤ó¤¨¤¤¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2016Ç¯4·î14Æü
Éã¡§¥¤¥Ã¥¹¥ó¥Ü¥¦¥·
Êì¡§¥á¥°¥ß
ÊìÉã¡§¥Þ¥ë¥¼¥ó¥¿¥¤¥³¡¼
À®ÀÓ¡§183Àï26¾¡