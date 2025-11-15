Â¿ºÌ¤Ê¹á¤ê¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ª¡Ö¤Ë¤ª¤¤Å¸PLUS¡Ü¡×Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼
ÍÍ¡¹¤Ê¡È¤Ë¤ª¤¤¡É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ë¤ª¤¤Å¸PLUS¡Ü¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)¤«¤é2026Ç¯2·î1Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼ 1³¬ÃÄÂÎ¥Õ¥í¥¢¡ÖSKYTREE SPACE¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ë¤ª¤¤Å¸¡×¤ÎÅìµþÅÔ¶èÆâ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï2018Ç¯1·î°ÊÍè¡¢Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¡£
º£²ó¤ÏÁ°²ó¤è¤ê¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¤Ë¤ª¤¤Å¸PLUS¡Ü¡×¤È¤·¤Æ¡¢·ã½¤«¤éÌþ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎÉ¤¤Æ÷¤¤¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¹á¤ê¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ë¤ª¤¤Å¸PLUS¡Ü¡×Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)¡Á2026Ç¯2·î1Æü(Æü)
¢¨2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë)¤ÏµÙ¶È
³«ºÅ»þ´Ö¡§10:00¡Á21:00 (ºÇ½ªÆþ¾ì¤Ï20:30)
¢¨2025Ç¯12·î31Æü(¿å)¤Ï10:00¡Á19:00(ºÇ½ªÆþ¾ì¤Ï18:30)
³«ºÅ¾ì½ê¡§Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼ 1³¬ÃÄÂÎ¥Õ¥í¥¢¡ÖSKYTREE SPACE¡× (ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è²¡¾å1ÃúÌÜ1-2)
Æþ¾ìÎÁ(ÀÇ¹þ)¡§
¡ÚÁ°Çä·ô¡Û°ìÈÌ 1,800±ß¡¿Ãæ¹âÀ¸ 800±ß¡¿¾®³ØÀ¸°Ê²¼ 600±ß
¡ÚÅöÆü·ô¡Û°ìÈÌ 2,000±ß¡¿Ãæ¹âÀ¸ 1,000±ß¡¿¾®³ØÀ¸°Ê²¼ 800±ß
¡Ú¾ã¤¬¤¤¼Ô²ð½õ³ä°ú¡ÛÁ°Çä·ô¡¦ÅöÆü·ô°ìÎ§600±ß
¢¨3ºÐ°Ê²¼ÌµÎÁ
¢¨Á°Çä·ô¤Ï11·î13Æü(ÌÚ)¤«¤é¥¢¥½¥Ó¥å¡¼¡¢11·î18Æü(²Ð)¤«¤é¥¤¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖPLUS¡Ü¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¿À¸Í¤È¹â²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ë¤ª¤¤Å¸PLUS¡Ü¡×¤ÇÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡¢¥½¥Ë¡¼ÆÈ¼«¤Î¤Ë¤ª¤¤À©¸æµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ë¤ª¤¤¥¯¥¤¥º¡Ù¤Ï¡¢¿¿¼Â¤Î¸ý¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤®¡¢²¿¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Ê¤Î¤«¤òÅö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¡ØËâË¡¤Î¹á¤ê¥³¥Ã¥×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÌµÌ£Ìµ½¤ÎÃº»À¿å¤¬¡¢¥½¥Ë¡¼¤Î¤Ë¤ª¤¤À©¸æµ»½Ñ¤Ç¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¤ª¼ò¤Î¹á¤ê¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
·ã½¤«¤éÈþ½¤Þ¤Ç¡ª¿Íµ¤¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ö¤Ë¤ª¤¤Å¸¡×¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀ¤³¦°ì½¤¤´ÌµÍ¡Ø¥·¥å¡¼¥ë¥¹¥È¥ì¥ß¥ó¥°¡Ù¤Ê¤É¤Î·ã½¤â¤â¤Á¤í¤óÅÐ¾ì¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤äË¿Ã½¨µÈ¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏ¤Ê¤É°Î¿Í¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤Ë¤ª¤¤¤ä¡¢¡Ö¶âÌÚºÔ¡×¤ä¡Ö¥à¥¹¥¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¤Î¹á¤ê¡¢¡ÖÃËÀ¤¬¹¥¤¤Ê¤Ë¤ª¤¤¡×¡Ö½÷À¤¬¹¥¤¤Ê¤Ë¤ª¤¤¡×¤Ê¤É¡¢°ìÅÙ¤ÏÓÌ¤¤¤Ç¤ß¤¿¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·ã½ÁèÃ¥¡ª¥¸¥ã¥ó¥±¥óÂç²ñ¤ò³«ºÅ
¡Ø¥·¥å¡¼¥ë¥¹¥È¥ì¥ß¥ó¥°¡Ù¤Î³«ÉõÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥±¥óÂç²ñ¤¬¡¢2026Ç¯1·î2Æü(¶â)¤È17Æü(ÅÚ)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥ó¥±¥óÂç²ñÅöÆü¤ÎÆþ¾ì·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¡£
À¤³¦°ì½¤¤´ÌµÍ¤ò³«Éõ¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ª
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¾ðÊó
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤Ë¤ª¤¤Å¸¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¡Ø¥·¥å¡¼¥ë¥¹¥È¥ì¥ß¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¡Ù¤ä¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡Ø¤Ë¤ª¤¤Å¸¥¬¥Á¥ã¡Ù¤Ê¤É¡¢¡Ö¤Ë¤ª¤¤Å¸¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¹á¤ê¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
