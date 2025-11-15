¡Ö¤Þ¤µ¤«FA¤ÇÍè¤¿Áª¼ê¤ò½Ð¤¹¤È¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥ª¥Õ¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÂè1ÃÆ¡¢ºå¿À¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¶ÃØ³¥È¥ì¡¼¥É¤òµå³¦OB¤¬¹Í»¡¡ÖÉú¸«¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Âç¾æÉ×¡©¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤¹¤ë¡×
Éú¸«¤Ï°ËÆ£¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Çº£µ¨¡¢ºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ºå¿À¡¦ÅçËÜ¹ÀÌé¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Éú¸«ÆÒ°Ò¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤¬11·î14Æü¡¢Î¾µåÃÄ¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º¸¤ÎÃæ·Ñ¤®¤¬Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÂè3Êá¼ê¤ò²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¤Î»×ÏÇ¤¬¹çÃ×¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ïµå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÂ®Êó¡Ûºå¿ÀÅçËÜ¤ÈÆüËÜ¥Ï¥àÉú¸«¤¬ÅÅ·â¥È¥ì¡¼¥É︎¡ÖFA²ÃÆþÁª¼ê¤¬°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¡Ä¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡©¡×ºå¿À¤ÏÇßÌî¤¬»ÄÎ±¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©Â®Êó¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï11·î14Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡ÚÂ®Êó¡Ûºå¿ÀÅçËÜ¤ÈÆüËÜ¥Ï¥àÉú¸«¤¬ÅÅ·â¥È¥ì¡¼¥É!!¡ØFA²ÃÆþÁª¼ê¤¬°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¡Ä¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡©¡Ùºå¿À¤ÏÇßÌî¤¬»ÄÎ±¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©Â®Êó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹!¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£º£²ó¤Î2µåÃÄ¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ËÆÈ¼«¤Î¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ººå¿À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÀè¤ËÇßÌîÎ´ÂÀÏº¤¬FA¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¤ò³Í¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¹âÌÚ»á¡£
¡¡¡ÖÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó³Í¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿´Ãæ»¡¤¹¤ë¤È¡¢Ê£»¨¤À¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤ÈÇßÌî¤Î¿´Ãæ¤òÎ¸¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Þ¤µ¤«FA¤ÇÍè¤¿Áª¼ê¤ò½Ð¤¹¤È¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡°ÕÉ½¤ò¤Ä¤«¤ì¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Éú¸«¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤éFA°ÜÀÒ¤Ç3¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï64»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.241¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡£º£µ¨¤¬3Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¡¢°ËÆ£Âç³¤¤È¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤Î4·î1Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤«¤é7·îËö¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¤Ê¤É¡¢Æ»»º»Ò¥³¥ó¥Ó¤Çº£µ¨ÂôÂ¼¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿°ËÆ£¤Î¾¡¤ÁÀ±¤ÎÆâ¡¢10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÍ¥½¨¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤ÏÉú¸«¤¬¸åÈ¾Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¡ÖCS¤Ç¤âÅÄµÜ¤Î¼¡¤¬¿ÊÆ£¡×¤ÈÅÄµÜÍµÎÃ¡¢¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î¿ÊÆ£Í¦Ìé¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¿ÊÆ£¤Ø¤Ï¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ»Ï¤á¡¢¼óÇ¾¿Ø¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¤¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÉú¸«¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ØÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¤ÎÊü½ÐÈ½ÃÇ¤Ë¡¢°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ïº£µ¨4ÈÖ¤âÌ³¤á¤¿·´»ÊÍµÌé¡¢¶¯ÂÇ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÈÊá¼ê¿Ø¤âÁØ¤¬¸ü¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¯ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤âÃíÌÜ¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºå¿À¤¬Éú¸«¤òµá¤á¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤âÌÜ¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£¡Öºå¿À¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¥Á¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¿·¤·¤¤·ì¤òÆþ¤ì¤Æ»É·ã¤È¤·¤Æ¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê»ÑÀª¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÁí³ç¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤ÀïÎÏ¤òÂ·¤¨¤¿¡×¤È¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤É¤¦¤·¤Î¸ò´¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë²½³ØÈ¿±þ¤âÃíÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï2Áª¼ê¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î³èÌö¤â´ê¤Ã¤¿¹âÌÚ»á¡£
¡¡º£¸å¤µ¤é¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ëµåÃÄ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡£¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ³èÈ¯²½¤¹¤ëÀïÎÏÊä¶¯¤Î¹ÔÊý¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]