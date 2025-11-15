この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【病気予防｜４毒対応】砂糖ゼロでも、パン食べられます！パンと砂糖の情報まとめ」にて、健康パンの専門家・むらまつさきさんがパン作りにおける砂糖の役割や代替素材について語った。動画冒頭でむらまつさきさんは「砂糖ゼロにするっていうのは、ちょっと危険。砂糖なしのパン作りは邪道」と切り出し、あまりにも“無糖”にこだわる風潮に独自の警鐘を鳴らした。



番組は、視聴者からの「砂糖の代わりに使えるパンの材料はありますか？」という質問に答える形式で進行。むらまつさきさんは「パン作りをする時には必ずと言っていいほど砂糖っていうのが材料名に書いてある」とした上で、「砂糖なしでも作ることができます。ただ、砂糖ゼロにするっていうのは、パンを膨らませるっていう役割が砂糖にあったりするので、それはちょっと危険」とその理由を解説。代替素材として「本みりんや甘酒、蜂蜜、メープルシロップ、アガベシロップなど糖分が含まれるシロップ系がおすすめ」と語り、「砂糖の代わりになにかを使っていただく方が美味しくなるし膨らみやすくなる」とアドバイスした。



続く質問「砂糖なしでパンが作れる理由」についても、「粉自体に糖分が含まれているので、全く砂糖ゼロとか、糖分ゼロというわけではない」と強調。「膨らまない時には作り方や工程、水分と粉のバランスに問題があることも多いので、砂糖がないから美味しくない・膨らまないというのは間違っているんじゃないかな」と持論を展開した。さらに、「私は全く糖分ゼロなわけではない。砂糖ゼロだけど、糖分ゼロなわけではない」と独自のスタンスを明かし、適切な代替品を使うことの重要性を説いた。



また、甘酒について「これが味を決めると言っても過言ではない」と語り、パン作りにもパンのお供にも無添加で美味しい甘酒を選んで使うことを推奨。市販品の中には添加物や砂糖が多く含まれているものもあるので「まずは美味しい甘酒を見つけてください」と実践的なアドバイスも添えた。



動画の締めでは、「今回はお砂糖について答えていきました。参考になれば嬉しいです」と語り、今後も健康志向のパン作りや食生活について、ファン目線の丁寧な発信を続けていく姿勢を見せていた。