キャラクターグッズ通販などを手がけるインペリアル・エンタープライズ（東京都荒川区）は、「エヴァンゲリオン新幹線」デザインの腕時計「エヴァンゲリオン新幹線 500 TYPE EVA-02 ウオッチ」の予約受付を、5000点限定で2025年11月10日から同社運営の「PREMICOオンラインショップ」にてはじめた。発送は26年3月下旬から順次の予定。

「『500 TYPE EVA』の2号機が存在したら」の想像もとに

アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズと「シンカリオン」シリーズ10周年を記念し、セイコーとコラボレーションした「エヴァンゲリオン新幹線ウオッチ」第2弾が登場する。

「もし『500 TYPE EVA』の2号機が存在したら？」という想像をもとにデザインしたという「500 TYPE EVA-02」がモチーフ。文字盤は同車両を正面から見たイメージで、フロントガラスの黒と鮮やかな赤のグラデーションカラーとなっている。

新幹線「500系」のロングノーズが、運転席の計器を模した3つのインダイヤルを放物線で結んだデザイン。1時位置には運転室の窓枠のモチーフをあしらい、時分計は暗闇で光る「ルミブライト」（蓄光仕様）を採用する。

裏蓋には記念の銘を英字で記し、限定5000点の証のエディションナンバーを刻印する。

価格は5万9400円（税込）。