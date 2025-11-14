ＧｒｅｅｎＢが後場Ｓ高、今期利益予想の上方修正を評価 ＧｒｅｅｎＢが後場Ｓ高、今期利益予想の上方修正を評価

ＧｒｅｅｎＢｅｅ<3913.T>が後場にストップ高の水準となる１１４６円に買われた。同社は１４日午後１時、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の連結決算を発表。これにあわせ通期の業績予想を修正し、最終利益の見通しをこれまでの１億８００万円から１億８９００万円（前期比３．０倍）に引き上げ、評価されたようだ。



蓄電池関連システムの商談の遅延などを理由に通期の売上高予想は従来の計画から４９００万円減額し９億１１００万円（同１３．０％増）に見直した。一方、ＤＸサービス事業では「ＧｒｅｅｎＢｅｅ Ｃｌｏｕｄ Ｂａｃｋｕｐ」が想定を上回るペースで拡大。テクノロジーライセンス事業での高収益製品への事業構造転換なども奏功し、利益を押し上げる。１～９月期の売上高は６億６３００万円（前年同期比１８．０％増）、最終利益は１億５４００万円（同９．９倍）となった。



出所：MINKABU PRESS