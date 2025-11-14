山田涼介が着こなす「ジェラート ピケ」のルームウェアコレクション公開
山田涼介が纏う“gelato pique”（ジェラート ピケ）ルームウェアコレクションの特設ページが、「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて公開された。
■最新ビジュアルやスペシャルムービーも公開！
さらに、ジェラート ピケ公式Instagramでは、最新ビジュアルやスペシャルムービーを公開中。
ページ内のアイテムは、「全国のジェラート ピケ店舗」「ジェラート ピケ公式オンラインストア」「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」「マッシュグループ公式アプリMASH STORE」「USAGI ONLINE」にて発売される。
詳細は特設ページをチェックしよう。
