山田涼介が着こなす「ジェラート ピケ」のルームウェアコレクション公開

山田涼介が纏う“gelato pique”（ジェラート ピケ）ルームウェアコレクションの特設ページが、「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて公開された。

■最新ビジュアルやスペシャルムービーも公開！

さらに、ジェラート ピケ公式Instagramでは、最新ビジュアルやスペシャルムービーを公開中。

ページ内のアイテムは、「全国のジェラート ピケ店舗」「ジェラート ピケ公式オンラインストア」「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」「マッシュグループ公式アプリMASH STORE」「USAGI ONLINE」にて発売される。

詳細は特設ページをチェックしよう。

