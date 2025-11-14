ÅìµþÅÔ11·î¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Î®¹Ô·ÙÊó16Ç¯¤Ö¤ê¡¡´ØÅì¤Ï¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡Íè½µ¤ÏÅß¤Î´¨¤µ
ºòÆü13Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¤Î11·î3Æü¤«¤é11·î9Æü(Âè45½µ)¤Î´µ¼ÔÊó¹ð¿ô¤¬·ÙÊó´ð½à¤òÄ¶¤¨¡¢¡ÖÎ®¹Ô·ÙÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£11·î¤Ë·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï2009Ç¯°ÊÍè¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤Ç¤Ï¤³¤ÎÀè¤âÀ²¤ì¤Æ¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íè½µ¤Ï´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Åß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡¢·ÙÊó´ð½àÄ¶¤¨
ºòÆü13Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¤Î11·î3Æü¤«¤é11·î9Æü(Âè45½µ)¤Î´µ¼ÔÊó¹ð¿ô¤¬·ÙÊó´ð½à¤òÄ¶¤¨¡¢¡ÖÎ®¹Ô·ÙÊó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤è¤ê¤â6½µÁá¤¯·ÙÊó´ð½à¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢11·î¤Ë·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï2009Ç¯°ÊÍè¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
´ØÅì¡¡À²¤ì¤Æ¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡Íè½µ¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤â12·îÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ
´ØÅì¤Ç¤Ïº£Æü14Æü¤ÏÃëº¢¤Þ¤ÇÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£15Æü(ÅÚ)¤ÏÄ«¤Þ¤Ç±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
16Æü(Æü)¤«¤é21Æü(¶â)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤Æ¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢18Æü(²Ð)°Ê¹ß¤Ï´ØÅì¤Ë¤â´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¥°¥Ã¤È´¨¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Î19Æü(¿å)¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï13¡î¤ÈÀ²¤ì¤Æ¤â¡¢12·îÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£20Æü(ÌÚ)¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï5¡î¤Èº£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´¨¤µ¤âÁý¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËÃí°Õ
¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Î¥É¤ÎÇ´Ëì¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡³°½Ð»þ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢¿Í¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ø¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤äËýÀ¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Èè¤ìµ¤Ì£¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡¡³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£¡¡¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ(50¡Á60%)¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¡¡±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤È¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤ä¿åÊ¬¤ò¤È¤ê¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºßÂð°åÎÅ,
ÆÁÅç,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
°ÖÎîº×,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ÇÛÀþ,
Ë¡Í×,
³¤,
»ûÅÄ²°