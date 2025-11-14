この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

『全90種類・店舗から実況紹介／2025年・ディズニークリスマスグッズ』と題した最新動画で、人気YouTuberのウメさんが登場。東京ディズニーランドから、2025年度のクリスマス新作グッズを「本音全開」で現地リポートしている。イベント初日となったこの日は、「初日ディズニーグッズ発売ということで来てみました」と意気込みを見せ、朝一番に“スタンバイパス“をゲットできた喜びも語った。



今年のクリスマスグッズはスタンダードなタイプと、おなじみの“リルリンリン”の2種類展開。「お顔の造形、めちゃくちゃいいよ」「お顔選びがすごいんですよ。棚に近づけない」と、“ぬいば”系グッズの顔立ちや人気ぶりを軽妙に解説。「リルリンリンは目と鼻の隠れ方でね、可愛いか可愛くないか決まるんですよねー」とリアルな“推し選び”ポイントも披露。新登場のミニトートや、昨年“バカ売れ”となったセーターも「今年はさすがに潤沢にありますねー」と在庫を気遣う発言でファンに安心感をもたらした。



さらに「もう半分フィギュアっていうか、ディスプレイみたいで飾れる」とお菓子グッズのディティールにも細かく注目。「マシュマロがおまけみたいな」と、商品そのものの使い道をユーモラスに斬る場面も。



動画の終盤ではお菓子専門店を突撃。「これすごいかさばるよ。でも軽いんでお土産に！」「容器は金属です」「紙です」と、使い勝手や注意点まできめ細かくアドバイス。最後には「2025年のリルリンリンは淡い色合いで人気ですね」と“らしさ”を強調しつつ、90種超の注目グッズ情報を現場目線で締めくくった。