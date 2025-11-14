この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『全90種類・店舗から実況紹介／2025年・ディズニークリスマスグッズ』と題した最新動画で、人気YouTuberのウメさんが登場。東京ディズニーランドから、2025年度のクリスマス新作グッズを「本音全開」で現地リポートしている。イベント初日となったこの日は、「初日ディズニーグッズ発売ということで来てみました」と意気込みを見せ、朝一番に“スタンバイパス“をゲットできた喜びも語った。

今年のクリスマスグッズはスタンダードなタイプと、おなじみの“リルリンリン”の2種類展開。「お顔の造形、めちゃくちゃいいよ」「お顔選びがすごいんですよ。棚に近づけない」と、“ぬいば”系グッズの顔立ちや人気ぶりを軽妙に解説。「リルリンリンは目と鼻の隠れ方でね、可愛いか可愛くないか決まるんですよねー」とリアルな“推し選び”ポイントも披露。新登場のミニトートや、昨年“バカ売れ”となったセーターも「今年はさすがに潤沢にありますねー」と在庫を気遣う発言でファンに安心感をもたらした。

さらに「もう半分フィギュアっていうか、ディスプレイみたいで飾れる」とお菓子グッズのディティールにも細かく注目。「マシュマロがおまけみたいな」と、商品そのものの使い道をユーモラスに斬る場面も。

動画の終盤ではお菓子専門店を突撃。「これすごいかさばるよ。でも軽いんでお土産に！」「容器は金属です」「紙です」と、使い勝手や注意点まできめ細かくアドバイス。最後には「2025年のリルリンリンは淡い色合いで人気ですね」と“らしさ”を強調しつつ、90種超の注目グッズ情報を現場目線で締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:00

グッズ衣装の違いや映えリング・ブラインドチャーム全解説
04:33

クリスマス限定グッズのマグ＆キーチェーン＆バッグ紹介
10:47

毛布やミニタオル・お菓子グッズの実用性と魅力

関連記事

Ｄ系Youtuberウメ、東京ディズニーランド・冬のボイジャーセットを大絶賛！「裏技・裏メニューも紹介します」

Ｄ系Youtuberウメ、東京ディズニーランド・冬のボイジャーセットを大絶賛！「裏技・裏メニューも紹介します」

 Ｄ系YouTuberウメがクリスマスパレード初日の“壮絶場所取り”現場レポート

Ｄ系YouTuberウメがクリスマスパレード初日の“壮絶場所取り”現場レポート
もっと見る

チャンネル情報

ディズニー・ウメチャンネル_icon

ディズニー・ウメチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 8.22万人 4560 本の動画
このチャンネルでは、東京ディズニーリゾートの情報や魅力を動画にて紹介していきます。運営者／ウメ東京ディズニーリゾートの年パスは1992年ごろからほぼ毎年更新、海外のディズニーパークも大好きで、アナハイム、オーランド、パリ、香港、上海と、すべてのディズニーパークを制覇
youtube.com/channel/UCygzpkcmkkJN4tAYoeAbt9Q YouTube