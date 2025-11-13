この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「資産格差が広がる真相！今すぐ〇〇をすれば資産5,000万円は簡単に築けます！」と題した動画で、海外移住による資産形成の戦略について詳しく語った。宮脇氏は「日本で10年以上かけて貯めるはずだった5,000万円が、海外だったら4年ぐらいで手に入る。それが、場所を変えるという戦略の威力ですね」と強調し、移住＝老後という固定観念を覆す大胆な提案を行った。



宮脇氏は、「海外で働けば、日本よりも年収が上がる可能性もあるし、税金の関係で手取りが増える可能性もある」と指摘。特に所得税がゼロのドバイや、税率の低いジョージアなどを例に挙げ、「ゼロから海外移住して、5,000万円貯金を増やすこともできます。その5,000万円を元手に、不動産を買ったりして、富裕層の仲間入りできたりする」と海外での資産増加シミュレーションを具体的に紹介した。



さらに日本の現状について、「年収自体が上がりにくい体質や、最大55%という高い所得税などの税制構造が、個人が資産を増やしづらいシステムを生んでいる」と辛口な見解も。「頑張って稼いだ個人から税金という形で富を吸い上げるような、頑張ってもなかなか報われないっていうシステムになりつつあるんです。こういうシステムの中で文句を言っていても、自分の手取りも1円も増えない」と語り、現状を打破する行動の重要性を訴えた。



一方で、「海外は給料が高い一方で物価も高い」という懸念にも、「節約や自炊次第で生活コストはコントロールできる」と反論。「海外移住は富裕層だけのものではなく、年収や貯金が数百万円程度の方でも『収入－支出』のフローが成り立つなら誰でもチャレンジできる」と、間口の広さも強調。「例えば日本で年収1200万円のITマネージャーがドバイに転職した場合、4年くらいで5,000万円を貯めることも現実的」と実例をもとに解説した。



また、言語力や物価の壁についても「英語が話せなくても日本人相手のビジネスや、現地で働きながら自然と英語を身につけている人もいる」として、想像よりも参入障壁が低いことを紹介。「結局努力するかしないかの差っていうのが、今後より大きくなる」と自己投資の必要性も説いた。



動画の最後には「将来が厳しいと感じる人は、思い切って海外就職や移住という選択肢を検討してみては？」と視聴者に背中を押した形で、動画を締めくくった。