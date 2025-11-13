フジミ模型 2026年2月発売「艦船モデル」新製品 公開

「ちび丸7 ちび丸艦隊 榛名」

　フジミ模型は、2026年2月に発売予定の艦船モデル新製品情報を公開した。

　2月に発売される新商品には、デフォルメ姿の「ちび丸7 ちび丸艦隊 榛名」や「1/700 艦NX10EX-201 日本海軍夕雲型駆逐艦 夕雲/風雲 2隻セット特別仕様(エッチングパーツ付き)」のほか、「1/700 艦NEXTシリーズ 夕雲/風雲」に対応したエッチングパーツもラインナップしている。

ちび丸7 ちび丸艦隊 榛名

発送予定日：2026年2月10日
価格：2,860円
コードNO.4968728423333

□「ちび丸7 ちび丸艦隊 榛名」のページ

1/700 艦NX10EX-201 日本海軍夕雲型駆逐艦 夕雲/風雲 2隻セット 特別仕様(エッチングパーツ付き)

発送予定日：2026年2月10日
価格：7,480円
コードNO.4968728461236

□「1/700 艦NX10EX-201 日本海軍夕雲型駆逐艦 夕雲/風雲 2隻セット 特別仕様(エッチングパーツ付き)」のページ

1/700 GUP141 艦NEXT 日本海軍夕雲型駆逐艦 夕雲/風雲 専用エッチングパーツ

発送予定日：2026年2月10日
価格：3,300円
コードNO.4968728117225

□「1/700 GUP141 艦NEXT 日本海軍夕雲型駆逐艦 夕雲/風雲 専用エッチングパーツ」のページ

(C)FUJIMI. All rights researved.