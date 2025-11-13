フジミ模型、2026年2月発売「艦船モデル」新製品を公開。「ちび丸艦隊 榛名」や「日本海軍夕雲型駆逐艦 夕雲/風雲 2隻セット」などが登場
フジミ模型 2026年2月発売「艦船モデル」新製品 公開
発送予定日：2026年2月10日
発送予定日：2026年2月10日
発送予定日：2026年2月10日
「ちび丸7 ちび丸艦隊 榛名」
フジミ模型は、2026年2月に発売予定の艦船モデル新製品情報を公開した。
2月に発売される新商品には、デフォルメ姿の「ちび丸7 ちび丸艦隊 榛名」や「1/700 艦NX10EX-201 日本海軍夕雲型駆逐艦 夕雲/風雲 2隻セット特別仕様(エッチングパーツ付き)」のほか、「1/700 艦NEXTシリーズ 夕雲/風雲」に対応したエッチングパーツもラインナップしている。
ちび丸7 ちび丸艦隊 榛名
発送予定日：2026年2月10日
価格：2,860円
コードNO.4968728423333
□「ちび丸7 ちび丸艦隊 榛名」のページ
1/700 艦NX10EX-201 日本海軍夕雲型駆逐艦 夕雲/風雲 2隻セット 特別仕様(エッチングパーツ付き)
発送予定日：2026年2月10日
価格：7,480円
コードNO.4968728461236
□「1/700 艦NX10EX-201 日本海軍夕雲型駆逐艦 夕雲/風雲 2隻セット 特別仕様(エッチングパーツ付き)」のページ
1/700 GUP141 艦NEXT 日本海軍夕雲型駆逐艦 夕雲/風雲 専用エッチングパーツ
発送予定日：2026年2月10日
価格：3,300円
コードNO.4968728117225
□「1/700 GUP141 艦NEXT 日本海軍夕雲型駆逐艦 夕雲/風雲 専用エッチングパーツ」のページ
(C)FUJIMI. All rights researved.