ドミノ･ピザ“選ばなくていい贅沢”の新作ピザ「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ&ハーフ」発売

ピザチェーン「ドミノ･ピザ」は11月17日、全国の店舗で新作ピザ「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ&ハーフ」を発売する。

人が集まる機会が増える年末年始に向け、皆で楽しめる贅沢感のあるピザに仕上げた。価格はデリバリー･Mサイズで4,380円(税込、以下同)。持ち帰りは半額の2,190円。販売期間は2026年1月12日まで。

〈牛肉×海老の新作ピザ〉

今回発売する「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ&ハーフ」は、レギュラー商品で定番人気のピザ「炭火焼ビーフ」に、大ぶりなエビを使ったピザ「ダンシングレモンマヨシュリンプ」を組み合わせた。

ドミノ･ピザジャパン ブランドマネージャーの森田直紀氏は、“選ばなくてもいい贅沢”“皆が笑顔になるピザ”といったキーメッセージをもとに開発したと話す。

ドミノ･ピザジャパン ブランドマネージャーの森田直紀氏

森田氏は「家族などで集まって食事を選ぶ際、『焼肉が食べたい』『お寿司が食べたい』など意見が分かれるシーンは多い。今回は肉と海鮮、それぞれ贅沢な食材を使用しているのがポイント」と話す。

今回のピザの半分を占める「炭火焼ビーフ」は、炭火焼きにした牛肉、マッシュルームなどをのせたピザ。刻んだ牛肉は、職人がすべて手作業で焼き上げており、燻製の香りを楽しめる。

「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ&ハーフ」のもう半分を占めるピザ「ダンシングレモンマヨシュリンプ」は、寿司で使うような大ぶりのエビ1尾をトッピングした。上からレモンマヨソースをかけ、パセリをまぶしている。

森田氏は、「クリスマス･年末年始などのシーンを想定し、通常のピザよりも食事らしさにこだわった。さっぱりとした味わいの『ダンシングレモンマヨシュリンプ』と、こってりとした『炭火焼ビーフ』のバランスを意識した」としている。

なお、「炭火焼ビーフ」と「ダンシングレモンマヨシュリンプ」は、それぞれ単体でも販売する。

※「炭火焼ビーフ」はレギュラー商品として販売中。

ドミノ･ピザ「炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ&ハーフ」など

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

〈1〉炭火焼ビーフと海老の贅沢ハーフ&ハーフ

【デリバリー】S 3,780円、M 4,380円、L 5,280円

【持ち帰り】S 1,890円、M 2,190円、L 2,640円

〈2〉ダンシングレモンマヨシュリンプ

【デリバリー】S 3,580円、M 4,280円、L 5,180円

【持ち帰り】S 1,790円、M 2,140円、L 2,590円

ダンシングレモンマヨシュリンプ

〈3〉炭火焼ビーフ(※レギュラー商品)

【デリバリー】S 3,580円〜、M 4,280円〜、L 5,180円〜

【持ち帰り】S 1,790円〜、M 2,140円〜、L 2,590円〜

ドミノ･ピザ「炭火焼ビーフ」

〈4〉炭火焼チキンと蟹の贅沢ハーフ&ハーフ

【デリバリー】S 3,530円、M 4,230円、L 5,130円

【持ち帰り】S 1,765円、M 2,115円、L 2,565円

ドミノ･ピザ「炭火焼チキンと蟹の贅沢ハーフ&ハーフ」

〈5〉本ズワイガニのポテトマヨ

【デリバリー】S 3,580円、M 4,380円、L 5,080円

【持ち帰り】S 1,790円、M 2,190円、L 2,540円

ドミノ･ピザ「本ズワイガニのポテトマヨ」

〈6〉プレミアムローストチキン

【デリバリー･持ち帰り】共通で790円

2025年12月1日から数量限定で発売。

ドミノ･ピザ「プレミアムローストチキン」