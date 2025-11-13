MLB発表

米大リーグ（MLB）は12日（日本時間13日）、ドジャースの大谷翔平投手がナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で見せた3本塁打、10奪三振の活躍を2025年の年間レジェンド・モーメントに選出した。

大谷は先月17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で「1番・DH兼投手」で先発。打者として3本塁打、投手として6回0/3を無失点、10奪三振という大活躍でシリーズMVPに輝いた。

MLB公式Xは、このパフォーマンスを年間レジェンド・モーメントに選出したと発表。文面には「速報：ショウヘイ・オオタニの3本塁打、10奪三振のNLCS第4戦パフォーマンスが2025年の年間レジェンド・モーメントに選出 史上最高のSho」と記して称えている。

今季は投打二刀流としてプレー。打者としては55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。投げても14試合に先発し1勝1敗、防御率は2.87だった。MVPはエンゼルス時代の21、23年、ドジャース移籍後の24年とここ4年間で3度獲得。今季も最終候補入りを果たし、3年連続4度目の受賞が有力視されている。



