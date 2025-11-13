「RotoWear」社の新作Tが話題

凝ったデザインに他球団ファンも興奮を隠せない。今年のワールドシリーズはドジャースの連覇で幕を閉じた。そこから数日、スポーツを題材としたTシャツを手がける「RotoWear（ロトウェアー）」社は特製Tシャツを作成。「ドジャースファンじゃないけどこれは欲しい」と反響を呼んでいる。

同社の公式X（旧ツイッター）は「ロサンゼルスの連覇を記念した特別版『ピッチング・ニンジャ』の限定Tシャツが登場！」とし、新作シャツを公開した。グレーを基調とし、中央には投球分析家のロブ・フリードマン氏のロゴである忍者マーク。ドジャースらしい青が使われている。

注目すべきは“目”だ。よく見るとチャンピオントロフィーが瞳に使われる凝ったデザインで、ドジャースの連覇を称えている。フリードマン氏もXで「ドジャースファンへ」としてリポストした。

米ファンも思わず虜になったようで、「トロフィーの目のデザイン、マジでカッコいい」「LAも好きじゃないし、このTシャツの色も好みじゃないのに欲しくなる」「ドジャース関連のデザイン、どれも最高すぎて財布が軽くなったよ」「本当にいい仕事してる！」と称賛の声が送られている。（Full-Count編集部）