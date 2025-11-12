11月11日、女優の橋本環奈が東京・表参道ヒルズでおこなわれたクリスマスツリー点灯式に登場した。

橋本はオフホワイトのドレスに同色のファーチュールを羽織り、透明感あふれる白い肌がいっそう際立つ装い。ふだんよりも大人びた濃いめのメイクを施し、圧倒的な華やかさを見せていた。

「橋本さんはメディアのインタビューで、表参道ヒルズで母親のクリスマスプレゼントにネックレスを購入したことがあると話していました。

プライベートでもよく訪れるそうですが、身長152cmと小柄なためか『あまり周りにバレない』と語っていたのが印象的でした。あれだけ知名度があるのに、“バレない” というのは驚きですよね」（芸能ジャーナリスト）

X上では、《全然バレないってすごすぎるわ》《表参道ヒルズで見つけたい》と、早くも反響が広がっている。

また、《これからも橋本環奈ちゃんがプライベートで訪れた場所で、周りの人にバレませんように》という投稿も見受けられ、ゆっくりとした時間を過ごしてほしいと願うファンの声もあった。

橋本といえば、2022年10月、「WEB女性自身」に俳優・中川大志との熱愛が報じられている。

「中川さんとのデートも重ねているのでしょうが、何度も報じられている印象はありませんから、やはり “変装術” に長けていると言えそうです。身長は重要な要素で、小柄であれば顔を隠すマスクや帽子をかぶれば、なかなか気づかれないということでしょうね」（芸能記者）

『NHK紅白歌合戦』では、2022年から2024年まで3年連続で司会を務めた橋本。今年は4年連続とはならなかったが、本業である女優業は好調だ。

「橋本さんは2025年、NHK朝ドラ『おむすび』に続き、『天久鷹央の推理カルテ』（テレビ朝日系）や映画『カラダ探し:THE LAST NIGHT』に出演。さらに、2022年から出演している舞台『千と千尋の神隠し』もこなしています。CM契約も、2025上半期で11社と、絶好調ですね」（同）

幅広い世代から支持を集め、仕事もプライベートも充実しているだけに、この冬も注目を集めそうだ。