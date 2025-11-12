デスマッチレスラー竹田誠志の″サンリオ″キャラ弁が話題に！「頭にフォーク刺さってる」
デスマッチレスラーの竹田誠志が手作りのキャラ弁をXで公開し、注目を浴びている。投稿では「40歳デスマッチレスラーの作るキャラ弁。キャラが渋滞してますがご勘弁。」とコメントし、自身のユニークなスタイルを活かした料理を披露。デスマッチレスラーらしさを反映したキャラ弁には、サンリオのキャラクターが使われており、ファンから好評を得ている。
この投稿にファンからは「頭にフォーク刺さってるのがまたいい！」「頭にフォークが最高ですね」「すごい力作！」「竹田選手が作ってるところを想像したら、可愛さ3割り増しです！！(^^)」などのコメントが寄せられた。
40歳デスマッチレスラーの作るキャラ弁。キャラが渋滞してますがご勘弁。 https://t.co/Sso0Laec6F pic.twitter.com/7jg41ZZfX9— 竹田 誠志 (@crazykid0813) November 12, 2025