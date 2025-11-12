『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』新ユニット「I'm a Cutie Finder」が登場！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』（以下、シャニソン）にて、新ユニット「I’m a Cutie Finder（アイムアキューティファインダー）」が登場したことが発表された。

283プロダクション所属のアイドル28名による新プロジェクト「PJ: REFRAC7IONS（プロジェクト：リフラクションズ）」。本プロジェクトでは、これまでのユニット編成とは異なる新たな組み合わせによる7組のユニットが誕生する。

第1弾ユニットとして、黛 冬優子、園田 智代子、鈴木 羽那、七草 にちか、大崎 甜花の5名による「I’m a Cutie Finder」が登場。I’m a Cutie Finderによる新曲「カウントダウンラブ」も追加された。「世界のカワイイをみんなに届けたい♡♡♡♡♡」をコンセプトに掲げる本ユニットの楽曲やMVを楽しんでほしい。

「PJ: REFRAC7IONS」では、今後も月1回のペースで新ユニットが登場予定。今後の展開にもぜひ注目してほしい。

I’m a Cutie Finder

メンバー

黛 冬優子 園田 智代子 鈴木 羽那 七草 にちか 大崎 甜花

＜『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』とは＞



この歌を輝かせるのは、あなたとの軌跡。

アイドルたちを育て、輝くステージへと導く『アイドルリズムゲーム&育成シミュレーション』

芸能事務所『283（ツバサ）プロダクション』のプロデューサーとして、個性豊かな28人のアイドルたちと日々を過ごし、彼女たちを成長させていくアイドルリズムゲーム。

あなたは、アイドルたちを新たなステージへと送り出し、美麗な3DMVとリズムゲームを通して、歌を、ステージを、色とりどりに輝かせていく。

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id1669389369?mt=8

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.shinycolorsprism

・DMM GAMES

https://dmg-shinycolors-song-for-prism.idolmaster-official.jp/

※App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

