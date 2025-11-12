【セガ：Black Fridayセール アーリースタート】 セール期間：11月12日～12月1日まで

セガは、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて「Black Fridayセール アーリースタート」を11月12日より開始した。

本セールでは対象となるプレイステーション 5／プレイステーション 4／Nintendo Switchタイトルが特別価格で販売される。

対象タイトルにはセール初登場となる「ソニックレーシング クロスワールド」デジタルデラックスエディションが30%オフの特別価格で販売。その他、「龍が如く8」アルティメット・エディションが60%オフ、「龍が如く8外伝 Pirates in Hawaii」デラックス・エディションが49％オフで登場。

さらに「メタファー：リファンタジオ」が50％オフの特別価格で販売される。

□「Black Fridayセール アーリースタート」のページ

