¡Ú¹ñ²ñÃæ·Ñ¡Û¹ñÀ¯Éüµ¢¤ÎÏ¡çÖ»á¥¥¿¡ª¹â»Ô¼óÁê¤Ë¡Ö¥º¥Ð¥º¥ÐÀÚ¤ê¹þ¤à¡×¡Ö¥¥ì¥Ã¥¥ì¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¡Öµó¼ê¤¬Â®¤¤¡×
¡¡»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤¬£±£²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÏ¡çÖµÄ°÷¤¬ÅÐ¾ì¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ø¤Î¼ÁÌä¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡Çò¤¤¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿Ï¡çÖ»á¤Ï¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÏ¡çÖ¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡ÖÁíÍý¡¢¤´½¢Ç¤¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤º¤Ï½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤Ë¡¢¿¼ÌëÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£À¯¼£¿®¾ò¤äÀ¯ºö¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢»ä¡¢¿´¤«¤é¹â»ÔÁíÍý¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤Ë¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£¡ÖÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ì¸À²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î¹â»Ô¼óÁê¤¬ÅÐÃÅ¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤Ë¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ä¤êÈ´¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ë¥³¥ê¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ÆÀÊ¤ËÃå¤¤¤¿¡£
¡¡Ï¡çÖ»á¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þµó¼ê¤·¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼ª¤ÎÄË¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼ÁÌä¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Ï¡çÖ»á¤Ïº£²Æ¤Î»²±¡ÁªÈæÎãÂåÉ½¤ÇÅöÁª¤·¡¢£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ñÀ¯Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££Î£È£Ë¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÏ¡çÖ¤µ¤ó¡×¡Ö¹ñ²ñÃæ·Ñ¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«Ï¡çÖµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¥ì¥¥ì¤ÎÄÉ¤¤µÍ¤áÊý¤ÎÏ¡çÖ¤µ¤ó¡×¡Ö¥¥ì¥Ã¥¥ì¡×¡Ö¥º¥Ð¥º¥ÐÀÚ¤ê¹þ¤à¡×¡Ö¥¤¥¥¤¥¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¡ÖÏ¡çÖ¤µ¤óµó¼ê¤¬Â®¤¤¡×¤ÈÊ¨¤¤¤¿¡£