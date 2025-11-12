シニア層の男女が働き続ける動機は何か。『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』（朝日新書）を出したジャーナリストの若月澪子さんは「60歳を過ぎても『子育てが終わらない』という現状を抱え、働き続けなければならないシニアが急増していた」という――。

■60歳過ぎても「子育てが終わらない」

今や日本は60〜64歳の8割、65〜69歳の6割、さらに70歳以上の半数以上が働く時代となった。

日本における労働社会からの退場は、「60歳定年」という華々しい「カットアウト」から、段階を踏んでゆるやかに舞台上から姿を消す「フェードアウト」へと変貌している。令和のシニア労働者は、働き続けながらも、主役から脇役へ、脇役から端役へと静かに終わりを迎えている。

本書『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』では、令和に生きるシニア労働者が、どのような動機で働き、仕事をどのように捉え、シニア労働の現場にどのような問題が隠されているかを、働くシニア21人へのインタビューを通じて明らかにするものである。

今の日本の労働現場におけるシニア労働者の立ち位置は、女性や外国人労働者と同等、あるいはそれ以下の極めて低い地位にある。シニアには仕事の選択肢が少なく、賃金は低く、そして健康不安を抱えながら働く人も多い。それでも彼らが働くのはなぜなのか。

筆者は取材を始めた当初、シニアが働き続ける動機には「低年金」が大きく関わっていると考えていた。ところが衝撃を受けたのは、60歳を過ぎても「子育てが終わらない」という現状を抱え、働き続けなければならないシニアが急増していた点である。

■ひきこもる40代息子を養う70代母

たとえば、ある60代女性から聞いた話。

「成人した息子が仕事を辞めて実家にひきこもってしまい、生活費を稼ぐために60歳を過ぎて働きに出なければならなくなった。長年専業主婦をしていたためパソコンなどを使う仕事はできないので、清掃の仕事を始めた」

こちらはある70代女性。

「中学校の頃からひきこもり状態にある40代の息子がいる。70代の夫は年金生活に入っているが、三人で自宅にいて顔を合わせるのがつらい。家族内のトラブルを避けるために、私は今でも会社で庶務の仕事をしている」

今、日本において「ひきこもり」の問題は深刻度を増している。ひきこもりとは、厚生労働省の定義では、「様々な要因の結果として、就学や就労、交遊などの社会的参加を避けて、原則的には6カ月以上にわたって概(おおむ)ね家庭にとどまり続けている状態のこと」を指している。

2022年の内閣府の調査では、ひきこもりの人は全国に146万人いることがわかっている。同様に、高齢の親と暮らす独身の子どもの割合も、年を追うごとに増加傾向にある。

写真＝iStock.com／Kayoko Hayashi ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Kayoko Hayashi

■シニアが働き続ける切実な理由

子どもの自立が遅れ、高齢の親が働き続けなければならない問題にはさまざまな背景がある。たとえば、子どもの教育費が想定よりも膨らんだため、定年退職後もフルタイムで働き続けなければ、教育ローンの返済が終わらないというようなケースがある。

またひきこもりになった子どもが高額な買い物をし続け、クレジットカードの返済に追われているシニアもいる。経済的に深刻な状況を抱えて、働かなければならないシニア世代の親が増加していることがわかってきたのだ。

シニアが働き続けるのには、もう一つ大きな理由がある。それは働かなければ「社会から孤立してしまう」という問題だ。

生涯独身、あるいは子どもや孫世代と同居しないシニアが増え、高齢者の単身世帯、夫婦二人世帯が増加している。これもシニアの労働参加を後押ししていると考えられる。

地元の小学校で、パートでパソコンを教えているという、ある60代女性がこう語っていた。

「自分のイメージしていた老後は、子どもや孫に囲まれ賑やかに暮らしているはずだった。でも私は夫と離婚し、子どもは独立して家を出た。私は一人ぼっちで、今は働かないと誰かと話す機会もありません」

年金を受給し、貯金はほぼないに等しいというこの女性が働くのは、経済的な理由に加え、社会からの孤立を防ぐためでもあった。

■賃金労働が自己開放の場となるシニア

1975年生まれの筆者は子ども時代に祖母と同居していたが、忙しい両親に代わって筆者を育て、生きる知恵を授けてくれたのは大正生まれの祖母である。彼女は家事の他に、戦争時代の暮らし、女の一生についてなど、孫に人生そのものを伝える役割を果たしていた。

かつてはこうした「知恵や経験の継承」が高齢者のアイデンティティーになっていたのだろう。

しかし高齢者は現役世代と同居しなくなり、独立して自らの生活を支えなければならなくなった。そして、彼らのアイデンティティーの行き場も失われている。今のシニアは自己を表現・開放する場を家庭ではなく、賃金労働に求めなくてはならなくなっている。

経済的な理由、さらには自らの孤独解消と自己肯定を求め、今のシニアは労働へと向かう。「できれば死ぬまで働きたい」というシニアの声は多い。ところがシニア労働者が抱える大きな問題がある。それは「働きたいけれど仕事が選べない」ことだ。シニアと仕事のミスマッチが激しいのである。

シニアにも門戸が開かれている仕事と言えば、介護、清掃、警備、ドライバー、製造業における単純作業など、いずれも肉体労働である。「肉体労働は体にいい」と前向きに捉えるシニアもいるが、年を重ねると限界もある。そこで体を酷使しない事務など内勤を希望する人が多いが、好条件の仕事からはシニアが選ばれにくい。

写真＝iStock.com／tdub303 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／tdub303

■雇用側が求めるのは若い労働力

無業シニアの53.7％が「5年以内に仕事を探したものの仕事が見つかっていない」というデータがある。さらに衝撃的なのは「シニア採用に積極的ではない」という企業が7割を占め、この数字は2016年からほとんど変わっていないという（「シニアの就労参加は進むのか 企業の採用実態とミスマッチをひもとく」〈リクルート、2023年調査〉）。

政府は「高年齢者雇用安定法」で70歳までの雇用延長を努力義務としている。しかし、シニア労働者を歓迎する企業は実は少数派なのだ。

いくら「人手不足」が叫ばれていても、雇用側が求めるのは若い労働力である。筆者がある食品工場に潜入取材した時、こんな光景を目撃した。

そこは和菓子を製造する工場だった。製造ラインの一角に、白衣を着て、椅子に腰かけ、団子に黄な粉を付ける作業をしているシニア労働者が10名ほどいた。彼らは白衣の上から見ても65歳以上とわかる男女である。ぼんやりと黄な粉をまぶしている様子を見ても、その眼差しには覇気がない。

そして、このシニア労働者に指示を出していたのは、東南アジア出身と思われる若い外国人労働者だった。彼女たちはカタコトの日本語を話しながらも、テキパキと材料の補充を行い、ラインの労働者のフォローにあたっていた。その俊敏な動きや判断力から、現場では明らかにシニアより外国人労働者のほうが頼りにされていることがわかった。

■シニア労働者は「分をわきまえろ」

人手不足の中で、シニア労働者のニーズは高まっている。シニア側も「人生100年時代」の到来と年金不安で「働けるうちは働きたい」と考えている。

若月澪子『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』（朝日新書）

ただし現場で求められている条件は「体力があり、若い世代に従順で、偉そうにしない」シニアである。

大手宅配業者で、シニアスタッフの採用を担当している男性がこんな話をしていた。

「偉そうにしている人は、だいたいすぐに辞めていきます。ハタから見ていても、自分の過去の武勇伝を話したがる人は、あまり賢い働き方とはいえない。周りの様子をうかがいながら、自分のスキルを小出しにするほうが現場受けはいいです」

つまりシニア労働者は「分をわきまえろ」ということなのだろう。

しかし、経験や知識を貯め込んだシニアが、おとなしくしているはずがない。多くのシニアは、自分の経験や知識を生かせる職場を求めている。

若月 澪子（わかつき・れいこ）

ジャーナリスト

1975年生まれ。ジャーナリスト。大学卒業後、NHK高知放送局・NHK首都圏放送センターで有期雇用のキャスター、ディレクターとしてローカル放送の番組制作に携わる。結婚退職後に自殺予防団体の電話相談ボランティアを経験。育児のかたわらウェブライターとして借金苦や終活に関する取材・執筆を行う。生涯非正規労働者。ギグワーカーとしていろんな仕事を体験中。著書に『副業おじさん』（朝日新聞出版）。

（ジャーナリスト 若月 澪子）