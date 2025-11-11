日揮ＨＤが２６年３月期業績予想を上方修正 日揮ＨＤが２６年３月期業績予想を上方修正

日揮ホールディングス<1963.T>がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を６９００億円から７７００億円（前期比１０．３％減）へ、営業利益を２１０億円から２８０億円（前期１１４億７４００万円の赤字）へ、最終利益を１５０億円から２８０億円（同３億９８００万円の赤字）へ上方修正した。



総合エンジニアリング事業において、海外プロジェクトの追加契約締結などにより売上計上額が増加しているほか、国内外の複数プロジェクトでの順調な工事遂行などにより採算が改善していることが要因という。また、下期の想定為替レートを１ドル＝１４０円から１４５円へ見直したことも寄与する。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高３８１２億５４００万円（前年同期比６．３％減）、営業利益１５７億６５００万円（同２６．９％増）、純利益１１６億６１００万円（同８．７％減）だった。国内外大型プロジェクトの着実な遂行により総合エンジニアリング事業が順調に進捗。機能材製造事業は全般に底堅く推移した。



出所：MINKABU PRESS