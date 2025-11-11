ＵＡＣＪが後場一段高で上場来高値を更新、通期業績・配当予想を引き上げ ＵＡＣＪが後場一段高で上場来高値を更新、通期業績・配当予想を引き上げ

ＵＡＣＪ<5741.T>は後場一段高となり、上場来高値を更新している。１１日午後２時ごろ、２６年３月期第２四半期（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想を前回予想の１兆４００億円から１兆１０００億円（前期比１０．１％増）、最終利益予想を２００億円から２３０億円（同１７．８％減）に引き上げた。同時に期末配当予想は２円増額の２２円にすると開示。業況の改善と株主還元姿勢を好感した買いを集めている。アルミ地金価格の高騰による棚卸資産影響の好転などを織り込んだ。なお、１０月１日に１株につき４株の割合での株式分割を実施しており、株式分割後ベースでの年間配当予想は４２円と実質４円５０銭の増配になる。



９月中間期の売上高は５４０１億２５００万円（前年同期比１０．９％増）、最終利益は７３億６９００万円（同５５．９％減）だった。缶材需要は特に北米で好調に推移したものの、原材料価格の高止まりやドル安バーツ高の為替相場が収益に影響を及ぼした。



出所：MINKABU PRESS