5人組グループ・ACEes（エイシーズ）が、SUPER EIGHTの大倉忠義が編集長を務めるエンターテイメントマガジン『Zessei』の創刊号表紙に登場。

【画像】ACEes『Zessei』表紙ビジュアル／【動画】ビハインド映像

アメリカ・ロサンゼルスで撮影されたカバービジュアルが公開され、開放感あふれる風景とスタイリッシュなファッションが話題を呼んでいる。

■ACEesがロサンゼルスの広大な道路で魅せる5人5色のスタイリング

表紙では、乾いた大地と果てしなく続く一本道を背景に、メンバー5人がそれぞれ異なるトーンのセットアップを着用。

（左から）作間龍斗はペールベージュ、深田竜生はキャメルブラウン、浮所飛貴はダスティピンク、那須雄登はオリーブグリーン、佐藤龍我はライトグレー。個性をいかしたアースカラーを基調にしたコーディネートが絶妙なバランスで並ぶ。

風に髪をなびかせながらまっすぐ前を見つめる5人の姿からは、グループとしての結束と個々の確かな自信が伝わる。

ファンからは「最高の表紙」「ロケ地が絵画みたい」「衣装センス抜群」「ビジュ爆発」「みんなかっこいい」「スタイル良すぎ」「ACEes表紙おめでとう」など、絶賛の声が相次いでいる。

■自然体な魅力たっぷりのビハインド映像も公開！

なお、同アカウントではビハインド映像も公開。真剣な眼差しや撮影の合間に笑い合う姿が収められており、自然体な魅力を堪能できる特別な映像となっている。