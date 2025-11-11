12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»Õ¡¦HISAKO¤¬¸½ÃÏÂÎ¸³¤ò¸ì¤ë¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î°äÅÁ»Ò¤¬°ã¤¦¤ó¤ä¤È»×¤¦¤ï¡×
Æ°²è¡Ø¡Ú¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢ÂÚºßµ⑤¡Û¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¡ü¡ü¤Ë¶Ã¤¡ª²Ä°¦¤¤¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤äÌ¾Êª¥°¥Ã¥º¤â¡ª¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£Èà½÷¤Ï¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¥»¥ì¥ó¥®¥Æ¥£¹ñÎ©¸ø±à¤«¤é¥´¥í¥ó¥´¥í¹ñÎ©¸ø±à¤Ø¤Î°ÜÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤ä¥Þ¥µ¥¤Â²¤Î¥Óー¥º¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¸½ÃÏ¤ÎÌ¾Êª¤ª²Û»Ò¤ä»õ¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½ÂÎ¸³¤òÀ¸¤À¸¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥»¥ì¥ó¥®¥Æ¥£¤ÏÁð¸¶¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥´¥í¥ó¥´¥í¤Ï¿¹¡£¿¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿Æ°Êª¤¬¤Þ¤¿¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¸ø±à¤Î°ã¤¤¤ò¾Ò²ð¡£¤ªÅÚ»º²°¤Ç¤Ï¡Ö²Æì¤âÂç³µ¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¤ÄÁ¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ï²Æì¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥µ¥¤Â²¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤¤¤¿¥Þ¥µ¥¤Â²¤¬¤Í¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ë¡Â§Éþ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ãå¤±¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Áà½ÄÎÌ¤¬5¥¥í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£5¥¥í¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¤ë¤Î¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊ¸²½¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¥ê¥Þ¥ó¥¶¥ë¥³ー¥Òー¤À¡£¤Û¤é¡£¥Þ¥µ¥¤Â²¤È¤«´¬¤¤Ä¤±¤Æ¤ëÉÛ¤¬¤¹¤´¤¤²Ä°¦¤¤¡×¤È¸½ÃÏ¥°¥Ã¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÂÎ¸³¥ì¥Ýー¥È¡£
Æ°²è¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥´¥í¥ó¥´¥í¹ñÎ©¸ø±à¤¬¿ÍÎàÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¿ÍÎà¤¬È¯¾Í¤·¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤Î°ìÈÖ»Ï¤Þ¤ê¤ÎÃÏ¤Ë¡¢¥¢¥À¥à¤È¥¤¥Ö¤È¤«¡¢²Æì¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¥¢¥Þ¥ß¥Á¥å¥¦¡¦¥·¥ë¥ß¥Á¥å¥¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤ÈÊ¸²½Èæ³Ó¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä´¶Æ°¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¿ÍÎàÈ¯¾ÍÃÏ¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¶½Ê³¤ò±£¤µ¤º¡¢¿ÍÎà¤Îµ¯¸»¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥µ¥¤Â²¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê½ë¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç1»þ´Ö¤Ç¡¢¤â¤¦ÂÄË¤¤¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤È¤«¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¡£¤Ç¤â¡¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯Êâ¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¡£Â¤Î¶ÚÆù¡¢ÂÎ´´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿ÍÎàÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ë°äÅÁ»Ò¤¬°ã¤¦¤ó¤ä¤È»×¤¦¤ï¡£¶¯¤¤¤ó¤ä¤í¤¦¤Í¡£¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¸½ÃÏ¤Îí÷¤·¤µ¤ËÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ý¥á¥í¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î·ò¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡¢°ìÅÓ¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¢¥Ôー¥ë¤·¡¢Æ°²è¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¤¬¤ó¤Ð¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¡ª ¥Æ¥¥È¡¼¤Ç¤¨¤¨¡ªÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¼«¿È¤Î½Ð»º»Ò°é¤Æ¤«¤éÄË´¶¤¹¤ëÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡£¥¥ì¥¤¥´¥ÈÈ´¤ÊýË¡ÏÀ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ø¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡ªYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô60Ëü¿Í