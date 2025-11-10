この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画『【保存版】もう1人で悩まない！年金・相続・贈与の悩みをスッキリ解決する相談先7つ』で発言したのは、登録者10万人YouTuberでファイナンシャルプランナー（FP）の秋山ひろ氏。



動画の中で秋山氏は、自身や家族の税金、年金、相続など“お金の悩み”について「どこに相談したらいいかわからない」という視聴者に向けて、具体的な相談先を7つ紹介した。



冒頭、「素人が3日間悩んだとしても、専門家に聞いたら5分で解決するかもしれない」と、専門家への相談が圧倒的に効率的だと強調。

「僕が困ったのは教員を辞めて個人事業主になった時。社会保険料が大幅に上がって悩んでネットやYouTubeで調べたけど難しかった。結局、専門家に一括で質問したら、トータル20分で全部解決した」と、自身のリアルな経験談も明かした。



秋山氏はまず「役場では税金や国民年金、健康保険料など“自治体が管理するお金”について情報が得られる」としつつも、「担当者によって知識の差があるから、疑問があれば複数人に確認するのがコツ」と“役場での裏技”も伝授。



特に「国民健康保険と会社の健康保険、どちらが得か比べてもらった際、2人の職員に数値を出してもらったら差があった」という実例を紹介した。



さらに「年金の手続きや遺族年金・障害年金等は、社労士（社会保険労務士）に相談。

特に難しい手続きでは社労士が“代理申請できる唯一の士業”」と説明。無料相談も多いが「内容によっては代行手数料がかかる」と実践的にアドバイスした。



また「相続や贈与、法人設立相談は税理士へ」とし、「自治体や税理士事務所の無料相談を活用できるが、分野がマッチしないことも。複数人に“セカンドオピニオン”も重要」と持論を披露。



そして「厚生年金は“年金事務所”が管轄。過去の会社ごとの加入状況など、ここなら全部教えてもらえる」と、具体的に相談場所を分けて紹介した。



人生全体のお金や保険の見直しには「ファイナンシャルプランナー（FP）相談が心強い。“保険の削減”や“ライフプラン設計”もFPの得意分野」といい、「僕は保険やイデコの相談で定期的にFPを使っている」と実体験を交えて解説。

「無料FP相談はピンポイントな見直しに向くが、全体設計や“怪しい商品”への不安があるなら有料相談も検討した方が良い」とアドバイスした。



加えて「外出が難しい人は、年金ネットやマイナポータルなどインターネット活用がおすすめ。“家で年金や税金履歴も調べられる”から便利」と補足し、一方で「国のサイトは使いづらいが情報量は文句なし」と本音も覗かせた。



最後に「専門家に相談するための“基本ワードの理解”も重要。自分の新設サロンやメールマガジンでも“義務教育レベルのマネー知識”が学べる」と宣伝もそえ、「役立ったと思ったら“グッドボタンとチャンネル登録よろしく！”」と結んだ。



秋山氏の「悩むよりまず専門家へ。“プロに聞くのが一番の近道”」というメッセージが、多くの視聴者の背中を後押ししそうだ。