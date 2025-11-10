今日の運勢は？ ★11月11日（火）12星座占いランキング！ 第1位は獅子座（しし座）！ あなたの順位は何位…!?
2025年11月11日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月11日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘 冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？
【1位】獅子座（しし座）
心の変化を恐れずに柔らかく受け入れることが大切になりそうです。新しい秩序が芽生える兆しです。急な出来事にも落ち着いて向き合えば、思いがけない出来事が訪れそうです。焦らず流れに任せることで、自然に運が開けていきます。
【2位】射手座（いて座）
今日は心を整えることを意識してみてください。スタートの前に心の整理が必要なサインです。焦らず、自分を許すことで運気が整い始めます。何かを無理に決めようとせず、自然な流れに身を委ねると小さな幸運が訪れそうです。
【3位】牡羊座（おひつじ座）
今日は静観してみると良いでしょう。見通しが曖昧になりやすかったり、違う方向へ進む事を防ぐ事が出来そうです。無理に進もうとせず、今できることを丁寧に重ねると流れが整っていきます。次の展開が自然と開けていく日になりそうです。
【4位】天秤座（てんびん座）
心の中に生まれた小さな情熱を感じると良いでしょう。まだ形にならなくても、その想いが未来を動かす力になります。直感を大切にし、やってみたいことに素直になると、思いがけないチャンスが訪れそうです。
【5位】水瓶座（みずがめ座）
自分の頑張りを静かに振り返ってみてください。内側の満足を大切にする事で思うような結果が見えなくても、努力は確実に積み重なっています。評価を求めすぎず、自分をねぎらうことで運が整い、次のチャンスへとつながっていく流れがやって来ます。
【6位】双子座（ふたご座）
新しい展望が見え始める日です。まだ形にならないことにも希望が宿っています。無理に決めようとせず、心がときめく選択を信じることで道が整い始めます。小さな決意が次の流れを呼び込む日になりそうです。
【7位】蠍座（さそり座）
心の奥の声に正直になることが必要です。穏やかな気持ちで新しい方向へ歩み出せる日になりそうです。過去を手放すことで見えてくる景色があります。本当に求めていた幸福が近づいてきます。
【8位】蟹座（かに座）
思いやりと感受性が高まる日になりそうです。自分にも他人にも柔らかい気持ちで接することで、心のつながりが深まります。無理をせず自然体で過ごすほど、愛と安心が流れ込み、穏やかな幸福が広がっていくでしょう。
【9位】牡牛座（おうし座）
今日は心のときめきや小さな優しさが幸運を呼ぶ日です。結果を求めすぎず、感じたことを素直に表現すると良い流れが生まれます。無邪気な想いが周囲に温かさを広げ、新しいご縁や希望を引き寄せていけそうです。
【10位】乙女座（おとめ座）
今日は、情熱が高まる日です。自分を信じて行動することで、自然と周囲に良い影響を与えられます。無理をせず心から楽しむ姿勢が運を引き寄せ、新しいチャンスや温かなつながりを導びいてくれるでしょう。
【11位】山羊座（やぎ座）
もう少しで自分の理想に近づく流れになって行きそうです。焦らずに今できることを丁寧に積み重ねることで、自然と形が整っていきます。未完成の中にも大切な学びがあります。完璧を求めず、進みながら整えていく姿勢が運を呼び込むでしょう。
【12位】魚座（うお座）
頑張りすぎや強く出すぎるエネルギーを整えると良いでしょう。流れに合わせて動くことで物事がスムーズに進みます。落ち着いた対応が信頼を育て、運が穏やかに整う方向へと、向かって行くでしょう。
【今日の一言メッセージ】
常識や周囲の意見に縛られすぎないようにしてみてください。形よりも心の納得を大切にすることで、新しい気づきが生まれます。誰かの正解ではなく、自分に合う方法を選ぶことで運が整っていく日です。
■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）
東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボウルヒーリングのヒーラーとしても活躍中。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
【1位】獅子座（しし座）
心の変化を恐れずに柔らかく受け入れることが大切になりそうです。新しい秩序が芽生える兆しです。急な出来事にも落ち着いて向き合えば、思いがけない出来事が訪れそうです。焦らず流れに任せることで、自然に運が開けていきます。
【2位】射手座（いて座）
今日は心を整えることを意識してみてください。スタートの前に心の整理が必要なサインです。焦らず、自分を許すことで運気が整い始めます。何かを無理に決めようとせず、自然な流れに身を委ねると小さな幸運が訪れそうです。
【3位】牡羊座（おひつじ座）
今日は静観してみると良いでしょう。見通しが曖昧になりやすかったり、違う方向へ進む事を防ぐ事が出来そうです。無理に進もうとせず、今できることを丁寧に重ねると流れが整っていきます。次の展開が自然と開けていく日になりそうです。
【4位】天秤座（てんびん座）
心の中に生まれた小さな情熱を感じると良いでしょう。まだ形にならなくても、その想いが未来を動かす力になります。直感を大切にし、やってみたいことに素直になると、思いがけないチャンスが訪れそうです。
【5位】水瓶座（みずがめ座）
自分の頑張りを静かに振り返ってみてください。内側の満足を大切にする事で思うような結果が見えなくても、努力は確実に積み重なっています。評価を求めすぎず、自分をねぎらうことで運が整い、次のチャンスへとつながっていく流れがやって来ます。
【6位】双子座（ふたご座）
新しい展望が見え始める日です。まだ形にならないことにも希望が宿っています。無理に決めようとせず、心がときめく選択を信じることで道が整い始めます。小さな決意が次の流れを呼び込む日になりそうです。
【7位】蠍座（さそり座）
心の奥の声に正直になることが必要です。穏やかな気持ちで新しい方向へ歩み出せる日になりそうです。過去を手放すことで見えてくる景色があります。本当に求めていた幸福が近づいてきます。
【8位】蟹座（かに座）
思いやりと感受性が高まる日になりそうです。自分にも他人にも柔らかい気持ちで接することで、心のつながりが深まります。無理をせず自然体で過ごすほど、愛と安心が流れ込み、穏やかな幸福が広がっていくでしょう。
【9位】牡牛座（おうし座）
今日は心のときめきや小さな優しさが幸運を呼ぶ日です。結果を求めすぎず、感じたことを素直に表現すると良い流れが生まれます。無邪気な想いが周囲に温かさを広げ、新しいご縁や希望を引き寄せていけそうです。
【10位】乙女座（おとめ座）
今日は、情熱が高まる日です。自分を信じて行動することで、自然と周囲に良い影響を与えられます。無理をせず心から楽しむ姿勢が運を引き寄せ、新しいチャンスや温かなつながりを導びいてくれるでしょう。
【11位】山羊座（やぎ座）
もう少しで自分の理想に近づく流れになって行きそうです。焦らずに今できることを丁寧に積み重ねることで、自然と形が整っていきます。未完成の中にも大切な学びがあります。完璧を求めず、進みながら整えていく姿勢が運を呼び込むでしょう。
【12位】魚座（うお座）
頑張りすぎや強く出すぎるエネルギーを整えると良いでしょう。流れに合わせて動くことで物事がスムーズに進みます。落ち着いた対応が信頼を育て、運が穏やかに整う方向へと、向かって行くでしょう。
【今日の一言メッセージ】
常識や周囲の意見に縛られすぎないようにしてみてください。形よりも心の納得を大切にすることで、新しい気づきが生まれます。誰かの正解ではなく、自分に合う方法を選ぶことで運が整っていく日です。
■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）
東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボウルヒーリングのヒーラーとしても活躍中。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/