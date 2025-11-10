»³ËÜÍ³¿¡¢À¤³¦°ì¤Î½Ö´Ö¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡È3·åËü±ß¡É¤Î°ìÉÊ¡¡¼ó¸µ¥¥é¥ê¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥ì¥Ö¡×
»³ËÜ¤Î¼ó¸µ¤ËÁ´Éô¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡È°ìÉÊ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï1´°Åê´Þ¤à3¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢MVP¤Ëµ±¤¤¤¿±¦ÏÓ¡£¤½¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤òÀ½ºî²ñ¼Ò¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖåºÎï¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤À¤·¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¤Ë¥È¥í¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¡£ºÇ¸å¤Î¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¦¤È¡¢»³ËÜ¤ÏÅ·¤ò¶Ä¤¤¤Ç´î¤ó¤À¡£¼ó¸µ¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ÎÊõÀÐ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬¤¤é¤ê¤È¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÊõÀÐÅ¹¡ÖHappy Jewelers¡×¤ÎÆÃÃíÉÊ¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Î¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡¢°ì¤Ä°ì¤ÄÊõÀÐ¤òÁª¤Ó¡¢´°àú¤Ê¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Æ¥Ë¥à¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³ËÜ¤Î¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¥â¥Ç¥ë¤Ï6000¥É¥ë¡ÊÌó92Ëü±ß¡Ë¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï1Ëü¥É¥ë¡ÊÌó153Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¼ó¸µ¤Ë¥¥é¥ê¤È¸÷¤ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¤Î¤ËÃÍÃÊ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥ì¥Ö²Á³Êwww¡×¡ÖÁ´Éô¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ê¤Î¡©¡¡¥ä¥Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë