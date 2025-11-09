フローラノーティス ジルスチュアートからホリデー限定香水登場♡冬を彩る3つの香り

花々の香りで満たされる特別な季節に、『フローラノーティス ジルスチュアート』からホリデーコレクション第2弾が登場。2025年12月5日(金)より発売される今回は、過去のホリデーで人気を博した香りが限定復刻♡「ラズベリーローズ＆バニラ」「ホワイトスノードロップ」「ブリスフルピーチブロッサム」の3つの香りが、冬の日常をやさしく包み込みます。予約は11月7日(金)からスタートです。

フローラノーティス ジルスチュアートのホリデーを彩る3つの香り

今年のホリデーコレクションでは、心まで華やぐ3つの香りが復刻。

「ラズベリーローズ＆バニラ」は甘酸っぱいベリーとローズ、やわらかなバニラが重なり、幸福感あふれるフルーティフローラル。

「ホワイトスノードロップ」は冬の静けさを感じさせるグリーンパウダリーフローラルで、透明感とぬくもりを両立。

そして「ブリスフルピーチブロッサム」はみずみずしいピーチと花々の香りが広がる、希望に満ちた香りです。

香りを纏う楽しみ♡限定フレグランス＆ヘアオイル

ホリデー限定の「ウィンターフラワリーパーティー」シリーズは、香りを着替えるように楽しめる2アイテム。

〈オードパルファンセレクション〉は、3つの香りをセットにしたロールオンタイプ（5mL×3種／4,950円）。

〈リペアヘアオイルセレクション〉は、冬の乾燥から髪を守り、うるおいとツヤを与える20mL×3種セット（4,950円）。どちらもギフトとしても喜ばれる華やかなコレクションです♪

ホリデー限定特典で、冬のときめきをさらに♡

ホリデーコレクション第2弾の発売を記念し、公式オンラインショップでは特別な購入特典も。

2025年11月7日(金)10:00～12月31日(水)23:59の期間中、対象商品を含む6,600円(税込)以上の購入で「ホリデーレターポーチ」をプレゼント。

人気の香りを楽しみながら、自分へのご褒美にもぴったりなこの季節限定のアイテムをぜひチェックしてみてください♡