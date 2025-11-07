この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「即日入寮チャンネル」のケンシロウ氏が、『【工場勤務】これに当てはまる人はNG！期間工に向かない人の特徴7選』と題した動画を配信し、工場勤務に絶対向かない人のリアルな特徴を分析した。



冒頭、視聴者から寄せられた「工場勤務は地獄や奴隷労働なの？」という不安について、「ネットの噂やアニメの見すぎ」と一刀両断。「トヨタやデンソーのような大手が本当に奴隷扱いしていたら、とっくに潰れている」としつつも、「個人差によって“地獄”になることもある」と、向き不向きがある現実を冷静に指摘した。



ケンシロウ氏が挙げた「工場勤務に向かない7つの特徴」は、まず「体力が平均以下の人」。工場の現場は基本的に立ち仕事で、「夏は暑く冬は寒いし、20kgの部品を1日何百回も持ち上げる仕事もざら。筋肉痛のなか“明日も仕事か”と嘆くケースも多い」と明かす。その一方で、「精神力が強ければ適応できる。3ヶ月もすれば筋肉痛なんて忘れる」など、捉え方次第で改善できると励ました。



また、「単純作業が苦手な人」「人と話さないと気が狂う人」も危険信号。「工場の仕事は基本的に変化が少なく、同じ作業の繰り返しになることが多い。“半年～1年続けてみて、もう一切面白みが感じられない人もいる”」と注意を促す。さらに、「人との関わりは最低限。仕事中は必要な会話だけ。人付き合いやコミュニケーションが常に必要なタイプは絶対につらい」とぶっちゃけた。



他にも「メンタルが弱い人」「手先が極端に不器用な人」「大きな音や騒音が苦手な人」「働く目的がない人」という点を強調。「例えば騒音や雑音が気になる人は、工場では仕事も覚えられない。明確な目的や夢を持って働く人ほどやりがいを見出せる」と持論を展開した。



動画のまとめでは、「自分に当てはまる点があっても、トレーニングや捉え方次第で工場勤務のリスクを減らすことは可能」とし、「今回の話を参考に“自分に合った働き方”を賢く選んでほしい」と呼びかけた。「工場勤務への不安や疑問があれば、公式LINEで無料相談できます」と転職支援にも積極的な姿勢をアピールし、動画を締めくくった。