Gorillaz、ニューアルバムよりIDLES迎えた先行シングル第3弾「The God of Lying」リリース
Gorillazが、新曲「The God of Lying (feat. IDLES)」を配信リリース。また、同曲のビジュアライザーも公開となった。
（関連：【映像あり】Gorillaz、IDLESを迎えた新曲「The God of Lying」ビジュアライザー）
本楽曲は、ニューアルバム『The Mountain』からの3枚目の先行シングル。デーモン・アルバーンと英バンド IDLESのボーカリスト／フロントマンのジョー・タルボットにより作曲され、ロンドン、デヴォン、ムンバイにてレコーディング。バンスリ奏者のアジェイ・プラサンナ、そしてパーカッションにヴィラージ・アーチャーリヤが参加している。
ジョーが型破りなカリスマ性を発揮し、ダブスタイルのボーカルで次々と問いかけとわずかな慰めの言葉を投げかけ、社会的／政治的不安というアルバムの根底にあるテーマを掘り下げている。
なおGorillazは、『The Mountain Tour』を2026年3月20日にイギリス マンチェスターから開幕し、イギリスおよびアイルランド各地のアリーナにて開催予定。マンチェスターとダブリンでは追加公演も行われる。
さらに、2026年6月20日にはロンドンのトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて、バンド史上最大規模の一夜限りの公演が開催され、SparksとTruenoがスペシャルゲストとして出演することも発表されている。これに加え、来夏にはヨーロッパ各地のフェスティバルにも出演予定だ。
・Gorillaz 2D コメント
秘密を教えてもいい？疑うってすごく疲れることなんだけど、物事を問い続けることは、本当は体にとってすごく良いんだ。
（文＝リアルサウンド編集部）