Gorillazが、新曲「The God of Lying (feat. IDLES)」を配信リリース。また、同曲のビジュアライザーも公開となった。

（関連：【映像あり】Gorillaz、IDLESを迎えた新曲「The God of Lying」ビジュアライザー）

本楽曲は、ニューアルバム『The Mountain』からの3枚目の先行シングル。デーモン・アルバーンと英バンド IDLESのボーカリスト／フロントマンのジョー・タルボットにより作曲され、ロンドン、デヴォン、ムンバイにてレコーディング。バンスリ奏者のアジェイ・プラサンナ、そしてパーカッションにヴィラージ・アーチャーリヤが参加している。

ジョーが型破りなカリスマ性を発揮し、ダブスタイルのボーカルで次々と問いかけとわずかな慰めの言葉を投げかけ、社会的／政治的不安というアルバムの根底にあるテーマを掘り下げている。

なおGorillazは、『The Mountain Tour』を2026年3月20日にイギリス マンチェスターから開幕し、イギリスおよびアイルランド各地のアリーナにて開催予定。マンチェスターとダブリンでは追加公演も行われる。

さらに、2026年6月20日にはロンドンのトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて、バンド史上最大規模の一夜限りの公演が開催され、SparksとTruenoがスペシャルゲストとして出演することも発表されている。これに加え、来夏にはヨーロッパ各地のフェスティバルにも出演予定だ。

・Gorillaz 2D コメント

秘密を教えてもいい？疑うってすごく疲れることなんだけど、物事を問い続けることは、本当は体にとってすごく良いんだ。

（文＝リアルサウンド編集部）