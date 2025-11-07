俳優の新井浩文（46）が俳優復帰することがわかった。

11月6日正午、劇作家、演出家、映画監督、俳優とマルチに活躍する赤堀雅秋（54）による、新作一人舞台「日本対俺2」の上演が発表。12月22日〜28日に、東京・下北沢の「ザ・スズナリ」で上演され、赤堀による一人芝居と、映画監督である山下敦弘氏による撮り下ろしロードムービーが交互に展開されるという内容だ。

一人芝居パートでは、日替わりの豪華ゲストとの即興劇も展開されるといい、田中哲司、大倉孝二、SUPER EIGHTの丸山隆平、間宮祥太朗といった超人気俳優が顔をそろえた。それだけでも驚きだが、SNSでもっと騒然とさせる“ゲスト”の名前が――。

なんと、活動休止していた新井の名前があったのだ。

新井といえば、’19年2月に、’18年7月に都内の自宅マンションでオイルマッサージを受けた際、施術していた女性従業員に暴行を働いたとして、強制性交罪で逮捕された。

当時、業界でも屈指の実力派俳優として知られた新井だけに、その影響も凄まじく、NHK大河『真田丸』が配信停止となり、’19年公開予定だった映画『善悪の屑』は公開中止になった。

最終的に、’20年11月の控訴審で懲役4年の実刑判決が言い渡され、検察・弁護側双方が上告しなかったため確定。なお、新井は被害女性と和解が成立している。

’24年に仮釈放されたことが報じられていた新井だが、事件以来、公の場に姿を見せるのは今回の舞台が初。俳優として姿を見せるのは約7年ぶりだ。舞台の公式Xアカウントでは、ビラも公開されており、そこには新井の近影も公開されていた。

チケット争奪戦になることは必至。新井はどのような演技を見せるのか。